El Cristo Rey de la presa del Oviáchic

Por Enrique Cázarez Zamudio

El Buenavista Nuevo es un pueblo delegacional perteneciente a la Comisaría de Esperanza y está situado a 32 kilómetros al norte de esta ciudad. Este pueblo fue construído en el año de 1950, pero habitado hasta 1952, cuando los pobladores del Buenavista Viejo tuvieron que abandonarlo a causa de la retención de aguas al construir la presa Álvaro Obregón.

Buenavista Viejo era un pueblo chico, pero antiguo, que databa de la época colonial. Estaba enclavado, aproximadamente, a cincuenta kilómetros al norte de Esperanza y aparecía por la margen izquierda del Río Yaqui. Estaba construído en una loma alta que se podía ver desde lejos, sobre todo las torres de su iglesia. En esa época eran muy frecuentes los ataques por parte de los indios de la tribu yaqui. San Carlos Borromeo era el santo patrono del lugar y así se llamaba su iglesia. En sus torres había cuatro campanas que al tañirlas se escuchaban en todas las rancherías, los yoremes lograron derribar las torres con intención de desaparecer la iglesia y la campana mayor al caer al suelo sufrió daños al romperse por un lado pese a ser de un bronce puro y cuentan que su sonido era bonito y melodioso y que las otras tres campanas todavía existen.

Dicen que los yaquis bajaban de la sierra cada tanto tiempo para atacar al pueblo y que la gente que no huía se refugiaba en la iglesia, donde se sentían seguros resando a su santo patrono San Carlos Borromeo.

Se dice que sus habitantes eran gente muy devota y creyente religiosamente hablando -aquí quiero añadir una historia a la que me quiero referir y que sucedió allá por el siglo XIX (19)-.

Se cuenta que en ese pueblo vivía una viejecita que lavaba ropa ajena en el Río Yaqui, para obtener un dinerito -ella tenía el alma llena de “Cristo” y que esto obedecía a las enseñanzas religiosas de un misionero-. La anciana soñaba con tener un cristo no importaba si estuviera crucificado -trabajaba incansablemente ahorrando unos centavos que guardaba celosamente en su regazo, pues quería comprar aquella imagen que tanto deseaba.

Se cuenta que un día, mientras la viejecita lavaba sus ropas, vio cuando llevaban preso a un hombre porque no había podido pagar veinte pesos como deuda de manutención de sus hijos. La ancianita, después de conocer la causa, saldó la cuenta del hombre y este quedó en libertad para que pudiera seguir trabajando y la viejecita siguió lavando ropa en el río.

Cuenta la historia, que un buen día mientras que ella lavaba, vio bajar en la corriente del río una pequeña figura de madera en forma de cruz y ella, llena de alegría, corrió a su encuentro, ya que la tuvo en sus manos, la posó fuertemente en su pecho y la llevó a su humilde choza.

Después de pasados unos días, mientras ella dormía, escuchó unos leves ruidos que al parecer venían del rumbo de donde se encontraba “El Cristo”, -ella despertó y encendió una vela y lo que vió es que la imagen aquella tenía otro tamaño, o sea que había crecido-. Otro día la noticia, se regó y los vecinos se acercaron a la choza y efectivamente, al ver la figura esta era más grande, el Cristo de las Aguas, como ellos le llamaban, “se estaba manifestando”.

El sacerdote del pueblo, al enterarse del caso y por temor a los cuentos de curanderías o “mal puestos”, ordenó que lo quemaran y que desaparecieran aquella imagen tan deteriorada.

Haciendo caso a la ordenzanda del cura -los feligreses tomaron aquella cruz y le prendieron fuego- lo sorprendente era que la imagen no se quemaba, pues todo lo contrario, veían que aquella cruz más se humedecía y despedía una especie de sudor que copiosamente la gente recogía con copos de algodón que despues sanaban sus males y sus heridas. Corría entonces el año de 1865, cuando doña Luisa de la Espada- hija de uno de los patriarcas del pueblo- aseguró bajo juramento que la imagen arrojada al fuego que entre más ardía, la figura tomaba mejor forma.

Realizadas después de que apareció la imagen que representaba al Santo Cristo, años y meses antes, para ser precisos en septiembre y octubre de 1857, el obispo de la diócesis don Diego del Corro, visitó a la viejecita que era la testigo número uno de aquellos hechos tan extraordinarios y armó los documentos testimoniales para llevarlos a Cajeme, pero extrañadamente se le perdieron en el trayecto.

Fue hasta 1883 cuando un nuevo sacerdote del pueblo envió a Cajeme una relación de incontables testimonios y al poco tiempo el Papa respondió concendiendo abundantes indulgencias a los devotos peregrinos.

Dicen que se conserva copia del documento pontificio donde el Papa ordena que “Cristo habite en la casa de la viejecita”.

En 1907, gente del pueblo dirigida por misioneros redentores, construyeron un templo donde la anciana tenía al Cristo de los Milagros. Dicen que por muchos años, feligreses de muchas partes acudían al sitio para pedir por sus necesidades y agradecer los favores recibidos.

Mi Buenavista Viejo era un pueblo tipo colonial, sus casonas eran con cimientos de piedra y banquetas grandes y altas, con balcones hermosos, pero en 1952, cuando nos avisaron que teníamos que abandonar el pueblo era deprimente ver a la gente que lloraba mientras recogía sus pertenencias. Todos llorábamos al dejar un pueblo que nos vió nacer, crecer y jugar de niños en aquellas arboledas tan hermosas. Aquellas ilusiones, los romances y las voces de su gente quedaron sepultadas, ahogadas en un pueblo sacrificado en aras del progreso que si hoy existiera, tuvieramos una joya preciosa.

Allá dejamos tambien sepultados a nuestros seres queridos, hoy vigilados por nuestro Cristo de los Milagros con un Cristo Rey, que desde lo alto y con la mirada fija hacia la presa, bendice a todos los pescadores y a todos los que visitan.