Echeverría recibe al ex embajador de China

EL UNIVERSAL.-

El ex presidente Luis Echeverría Álvarez recibió al ex embajador de China, Qiu Xiaoqi, quien expresó que su país le rinde homenaje al ex jefe de Estado mexicano porque es iniciador de la gran amistad que existe hoy entre los dos países.

México y China cumplen 45 años de haber reiniciado relaciones diplomáticas, en lo que constituye una de las páginas de la política exterior mexicana, más relevantes del siglo XX, y que llevó a Luis Echeverría Álvarez a realizar una visita de Estado a la nación que hoy es la segunda potencia mundial.

La visita de cortesía del embajador Qiu Xiaoqi, acompañado por su esposa Lin Min, se realizó en la sala de la casa del ex mandatario, y fue descrita como un encuentro en el que el ex presidente y el diplomático conversaron entusiasmados sobre las relaciones bilaterales, comentó Mauro Jiménez Lazcano, quien fue director de Información y Relaciones Públicas en el sexenio de Echeverría Álvarez (1970-1976).

Además de Jiménez Lazcano acompañaron a ex presidente, Eugenio Anguiano Roch, primer embajador de México en Beijing al reanudarse las relaciones, y el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTM), Jorge Nuño Jiménez, y el embajador emérito Eduardo Roldán.

Según Jiménez Lazcano, Echeverría Álvarez dijo que reconoce a China como el país que ha crecido más rápido y mejor en el último medio siglo, y que se ha transformado y ha tenido un avance con un toque de equidad social: “Don Luis comentó que el chino es un pueblo muy admirable, que ha pasado de un estado de atraso al pleno desarrollo económico y social”, refirió sobre la visita en San Jerónimo Lídice.