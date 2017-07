Bienvenida a California

Me tocó tomar unos días de vacaciones familiares nada menos que en Cabo San Lucas, pero no quería dejar de escribir esta columna dominical. Sólo que hoy debido a este receso, no abordaré mucho del tema local

Más bien les quiero compartir algo que escribí hace algunos años, pensando en contar mi experiencia de mudarme de Obregón a California hace más de una década. Aquí los dejo con algunas de las cosas que más me sorprendieron cuando vine aquí y que aún me cuesta entender:

•El gusto por la mantequilla de cacahuate. Por más que trato, nunca le he encontrado el sabor a la mantequilla de cacahuate.

• ¡No hay sobremesa! Esa costumbre muy gringa de levantarse de inmediato de la mesa y no saborear una buena conversación después de los alimentos se acabó al mudarme a California. Claro, hay excepciones, en especial cuando se sale a cenar.

• ¡La siesta se acabó! Ese sueñito para reparar energías después de la comida de mediodía o por la tarde, pasó a la historia.

•No más besos. Esa costumbre de saludar de beso casi siempre, dejé de hacerla cuando una mujer puso las manos frente de mí, para evitar que se lo diera.

•Los funerales. Mientras que en México los difuntos son sepultados al día siguiente o si se puede el mismo día. Aquí los guardan por una semana, y les hace una ceremonia con familiares y amigos donde conocidos y familiares pasan a enumerar todas las virtudes del fallecido. Además los maquillan de tal manera, que parecen de plástico.

•El cigarro y la mariguana. Se prohíbe fumar tabaco en la playa, en los departamentos, en las entradas de edificios, prácticamente en todas partes, pero es “cool”, o sea buena onda fumar mariguana. Fumar esta droga no es mal visto socialmente en comparación con México porque al menos en mi generación, quien fumaba mariguana era visto como un vago.

•Las cocheras. En lugar de utilizarlas para guardar los carros, son usadas como almacén de los tiliches que no usan.

•La informalidad californiana. Van en chanclas y shorts hasta a la misa. Y algunas veces asisten a clases a la universidad hasta en pijama.

•Hay que hacer cita para visitar a los amigos. En México, al menos en Sonora uno puede llegar sin avisar a visitar a un amigo, sólo toca la puerta o pega el grito y te abren. Acá es considerado una grosería, llegar sin avisar.

•Café ambulante. Mientras que en Sonora hay clubes de “cafetómanos” donde los amigos se reúnen a diario a tomar café en una taza. En California y muy probablemente, en el resto de los Estados Unidos, los automovilistas hacen filas en su carro para comprar el café. Muchas veces se lo toman caminando.

•La televisión. Mientras que los mexicanos metemos la televisión en la recámara o quienes pueden tienen un cuarto especial para la tele, los estadounidenses la hacen el centro de la sala.

– Y termino diciendo que en México cuando le cuentas tu vida a alguien, a partir de entonces se convierte en tu amigo, muchas veces para siempre. Aquí le cuentas la vida a alguien, al siguiente día, ni te conocen.

Estas experiencias fueron parte de mi choque cultural al llegar a vivir en Estados Unidos. Y hay mucho más pero ahora un poco de temas locales.

UNO MENOS

No sé si tomó o no por sorpresa a los cajemenses, la noticia de que el jefe de plaza del cártel Beltrán en Ciudad Obregón, “El Chapo Trini” de 42 años fue asesinado la semana pasada en Zapopan, Jalisco.

Se le atribuye haber formado una escuela de sicarios en la región y provocado muchas muertes. Se sabe que nació en Sinaloa, se crió en Obregón pero vivía entre Tucson y Phoenix. La realidad que “El Chapo Trini” era una especie de gerente de la plaza, por parte de un grupo del narco. La partida de estos personajes suele ser reemplazada de inmediato por otros jefes. Así es que no los quiero desanimar pero no esperemos que el escenario cambie mucho por la muerte de este personaje.

BUENA CONVOCATORIA

La senadora Anabel Acosta, aspirante a la Alcaldía de Cajeme tuvo buen poder de convocatoria al juntar a unas 100 personas, entre ellos empresarios y académicos en la mesa sobre globalización y desarrollo del Consejo Político Nacional del PRI que se celebró el viernes. Sin duda que la senadora ha crecido mucho. Hace tres años le faltaba todo. Ahora se le ve la maduración.

Sin embargo, no sabemos si eso sea suficiente para ser la candidata a la alcaldía. No la tiene fácil, y aunque ha madurado, hay quienes piensan que todavía le falta, ya veremos.

NO SON LOS TIEMPOS

El alcalde Faustino Félix Chávez fue terminante al prohibir en Obregón la presentación de la Carpa de los Horrores, un espectáculo de circo. Hubo una solicitud a la Alcaldía de varios grupos religiosos y empresariales serios para prohibir el espectáculo preocupados porque no lo consideraban apropiado por el clima violento que vive en la ciudad. Se trata de un evento que ya se ha cancelado en Hermosillo y Monterrey y en otras plazas del país.

“No era el momento para este tipo de eventos”, nos dijo el alcalde.

Y nos aclara que él vio el show, y si bien no tenía alusión al satanismo como muchos pensaban, era de baja calidad, hacía alusión a la violencia y promovía antivalores.

La persona encargada del espectáculo lo entendió, nos cuenta el alcalde. “Se le devolvió el dinero pagado por el permiso”, precisa. Pero cuando vio que seguía anunciándose en las redes sociales, tuvo que hacer público en sus redes sociales, que la Carpa de los Horrores no tenía permiso para presentarse en Obregón.

Por cierto Félix Chávez está muy contento por la inauguración del segundo edificio de la empresa Novutek que le trabaja a varias empresas de Asia, Estados Unidos y Latinoamérica.

Novutek fue un proyecto incubado en el 2014 en el ITSON con maestros y alumnos de las carreras de sistemas. El plan es generar empleo hasta para 300 ingenieros, entre internos y externos.

Maquinado y Tecnología es otra empresa de tecnología de información que contrata a 67 ingenieros surgidos de las universidades locales. Bueno, cerramos la columna con una buena noticia de estas dos empresas que se están constituyendo como una buena opción para diversificar la economía local y generar ocupación. Félix Chávez está emocionado porque cada vez están llegando más empresas de ese sector. Ya hay dos parques tecnológicos y la ULSA promueve la creación de un tercer parque.

Hay incluso un movimiento llamado @yaqui que promueve el desarrollo de tecnologías de información. El maestro @jesusgaxiola ha sido el motor de todo esto.

Pues esto sí que es prometedor porque además la industria de las tecnologías de la información suelen tener empleos bien pagados.

Félix Chávez nos asegura que la tendencia negativa de creación de empleos se está terminando en su administración y ha habido un crecimiento constante. La tecnología de información forma parte de este repunte así como las políticas para facilitar la inversión y el crecimiento, considera “Si logramos pacificar a los grupos delictivos, el crecimiento será mayor”, enfatiza.

¡Feliz domingo!

Correo electrónico:

[email protected]