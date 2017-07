Analiza Trump deportaciones masivas

La administración del presidente Donald Trump sopesa una nueva política que aumentaría drásticamente los poderes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) para acelerar las deportaciones de algunos indocumentados, informó el diario The Washington Post.

El DHS ha sido autorizado desde 2004 a evitar las cortes de migración para poder deportar sólo a los inmigrantes indocumentados que han estado viviendo en el país por menos de dos semanas y que fueron detenidos dentro de una franja de 100 millas (160 kilómetros) de la frontera.

Bajo la nueva política que está siendo considerada, el DHS sería facultado para buscar la deportación acelerada de los indocumentados detenidos en cualquier lugar de EU que no puedan probar que han vivido en el país continuamente por más de 90 días, según un memorando interno de 13 páginas obtenido por The Washington Post.El periódico destacó que las nuevas directrices, si se promulgaran, representarían una ampliación importante de la autoridad del DHS para acelerar las deportaciones bajo el Gobierno de Trump, que ha hecho de la seguridad fronteriza una prioridad.

El memorándum circuló en la Casa Blanca en mayo pasado, y el DHS está revisando los comentarios emitidos sobre el documento por la Oficina de Gestión y Presupuesto, de acuerdo con un funcionario de la administración familiarizado con el proceso que habló bajo condición del anonimato.

La vocera del DHS, Joanne F. Talbot, dijo al Washington Post que no había visto el memorándum y describió el documento como un borrador. Talbot destacó que el secretario de Seguridad Interna, John F. Kelly, no ha tomado ninguna decisión final sobre el borrador del memorándum.

“Los posibles cambios permitirían al DHS utilizar más eficientemente los recursos para deportar a las personas que han estado presentes ilegalmente durante periodos de tiempo relativamente cortos mientras siguen observando los requisitos del debido proceso”, dijo Talbot.