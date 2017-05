Vamos a ganar: AMLO

Durante un mitin en la región de Tierra Caliente, el líder nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, tundió a 10 presidenciables del PRI, PAN, PRD e independientes porque “no levantan” y, adelantó “les vamos a ganar en el 2018”.

“Han soltado a 10 posibles candidatos de la mafia del poder”, dijo.

Y mencionó a cada uno con su respectiva arremetida: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, no levanta; Aurelio Nuño, secretario de Educación, “como que resbala y lo rechaza la gente”; José Antonio Meade, secretario de Hacienda, “no pinta”; la sobrina de Carlos Salinas de Gortari; el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, “corruptísimo”.

“Porque no levantan ninguno de ellos, le dieron entrada al doctor Narro, quien fue rector de la UNAM. Lo traen al Estado de México para entregar certificados de salud, lo traen como matraquero del PRI”, dijo.

López Obrador mencionó también a la panista Margarita Zavala, y expresó “quiere (Felipe) Calderón reelegirse”; así como al presidente del PAN, Ricardo Anaya, “aprendiz de mafioso, no levanta”; además de “al supuestamente independiente”, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

“Tienen como llaverito, como achichincle, al que es el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a (Miguel Ángel Mancera)”, expuso.

En Tejupilco, en evento de campaña de Delfina Gómez, candidata de MORENA al Gobierno mexiquense, el tabasqueño acusó a empresarios como Carlos X González y Roberto Hernández, así como al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, de echar a andar una estrategia con conferencistas venezolanos para convencer a otros empresarios que, de ganar MORENA la Presidencia en 2018, México tendrá un Gobierno como el del ex presidente Hugo Chávez y el actual mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Sobre la reunión de gobernadores con el presidente Enrique Peña Nieto, para tratar el tema de protección a periodistas, López Obrador aseguró que sólo son discursos y lo que se requiere es cambiar la estrategia fallida de seguridad.

