Trigueros deciden esperar

Piden sensibilidad al Gobierno Federal sobre Ingreso Objetivo para no caer en cartera vencida

Por: Luz del Carmen Paredes

Después de nueve meses de gestiones para alcanzar un precio rentable para la producción triguera, los líderes de los organismos agrícolas del sector social, colonos y privados confían en llegar a un acuerdo en la reunión que sostendrán con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

Y así fue planteado en la asamblea que sostuvieron con los más de mil productores que acudieron a la palapa del Distrito de Riego Río Yaqui (DRRY).

Por su parte, Abel Castro Grijalva indicó que la reunión con la Secretaría de Gobernación será únicamente para plantear el incremento al precio del trigo; “los productores sostendremos la demanda de 4 mil 644 para cristalinos y 4 mil 950 para harineros, a fin de pagar los costos de producción”.

Precisó que mínimo deben autorizar un monto de mil 500 millones de pesos para trigo y maíz y respecto a los adeudos pendientes desde hace tres años es de 600 millones de pesos.

“El Gobierno Federal tiene que incentivar al campo en México y si hay presupuesto para los industriales que importan maíz, tiene que haber para el campo”, resaltó.

Agregó, “de no llegarse a un acuerdo, no dejarán otra opción que irse a las movilizaciones, porque con el bajo precio y la caída en la producción, no alcanzarán a cubrir ni los costos de producción”, resaltó.

Los dirigentes de los organismos manifestaron que la reunión con la Secretaría de Hacienda podría agendarse para el día de mañana.