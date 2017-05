Los frutos de la Megarregión

Por: Demian Duarte

Muy interesante luce la agenda de la reunión plenaria de la Megarregión Sonora-Arizona, planteada a realizarse el próximo 1 y 2 de junio en la ciudad de Scottsdale, en el vecino Estado del norte.

En ese encuentro, que tendrá a los gobernadores Doug Ducey y Claudia Pavlovich Arellano como los protagonistas, hay contenidos que no tienen nada de desperdicio y que permitirán consolidar una relación muy exitosa de negocios, amistad y trabajo entre ambas entidades.

Ayer conocí a detalle la agenda gracias al equipo de Jessica Pacheco que dirige atinadamente la Comisión Arizona-México y quien tiene el encargo de Doug Ducey de ir a profundidad en la relación con los que se consideran socios estratégicos de Arizona, comenzando por Sonora, pero siguiendo a todo México.

Mire, está previsto que el director de ProMéxico, Paulo Carreño, haga una presentación sobre oportunidades de negocios que presenta nuestro país para los empresarios de Estados Unidos, con un enfoque particular los negocios de alto impacto para Arizona, como turismo, manufacturas, tecnologías, minería, automotriz, aeroespacial y alimentos.

Incluso el senador republicano, Jeff Flake hará una presentación sobre la importancia estratégica de México y representante de grandes empresas mexicanas e incluso el director del puerto de Long Beach, realizarán sendas presentaciones sobre el proceso de integración regional, que ya no es solamente centrado en Sonora y Arizona.

Otra presentación que me parece muy interesante, la hará la empresa emblema de la Megarregión, Lucid Motors, llevarán el auto “Air” y hablarán en directo de la perspectiva de los negocios globales a partir de sumar sinergias, como se hace en el caso de Sonora y Arizona.

También la plenaria en esta ocasión tendrá un enfoque particular a la industria del cine y cómo generar valor a partir de la producción de películas y material fílmico en la región, asunto en el que el productor sonorense Gastón Pavlovich ha estado trabajando intensamente, acercando a grandes directores a la perspectiva de aprovechar el potencial de Sonora y Arizona para esos fines.

Realmente la agenda será nutrida, tengo claro que hay algunas sorpresas ya cocinándose y apenas esta semana se realizó en Hermosillo un foro regional sobre sustentabilidad ambiental y respecto a la biodiversidad en la zona, así que nuevamente la llamada “Cumbre de la Megarregión”, traerá consigo sorpresas importantes y un empuje adicional, que enseñará que la apuesta a tender puentes internacionales, planteada por el Gobierno de Claudia Pavlovich da frutos importantes.

Sólo 4 meses pasaron del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos para que el presidente que nadie quería en la Casa Blanca se metiera en un enredo monumental, con eso de que le compartió información de inteligencia altamente clasificada, que le entregó el Gobierno de Israel acerca de los planes terroristas del Estado Islámico, a los rusos.

Eso, además del despido del director de FBI, que denotó una actitud impulsiva y un desconocimiento total de los límites que como jefe del Poder Ejecutivo tiene y que encima tiene como mar de fondo la intensa relación del presidente 45 de los Estados Unidos precisamente con los rusos, ha puesto a Trump contra la pared, al grado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya ordenó una investigación en la que puso a otro ex director del FBI —en este caso Robert Muller— a realizar una investigación especial sobre la relación que tiene el empresario metido a político con el Gobierno de Vladimir Putin.

La impresión general es que Donald Trump se la ha pasado diseñando para sí mismo la tormenta perfecta, sembrando enemigos en la poderosa prensa de los Estados Unidos, provocando el enojo de medios como el Washington Post y el New York Times, y metiéndose en enredos políticos hasta con los representantes del partido que lo llevó a la Presidencia.

Han sido 4 meses de asuntos inéditos, que parecen años, 120 días en los que se ha topado con la realidad, y en los que se ha visto limitado en cumplir con sus amenazas de construir un muro con México, cancelar el TLC e incluso hacer deportaciones masivas de inmigrantes, y no porque no pretenda hacerlo, simplemente porque las sólidas instituciones y la justicia del Gobierno Yankee, no se lo han permitido.

Muchos apuestan con que esos errores que le narraba al principio, son pasos lentos, pero sólidos del Gobierno de Donald Trump a una demanda de inconstitucionalidad… Corren apuestas de los meses que le quedan en el cargo.

Correspondencia a [email protected]

En Facebook Pasión por los Negocios

En Twitter @demiandu