El “gorila” que “gobierna” San Luis… y, la austeridad de la gobernadora… ¡Bien!

Por: Roberto Dyke Rivera

Si se aplica la ley en forma correcta, el alcalde San Luis Río Colorado, Enrique Reina Lizárraga será sometido a juicio político por el Congreso del Estado…

… procederían a quitarle el fuero, y sería sometido a juicio, como lo establecen nuestras leyes, y castigado por los delitos que le imputan los abogados de Petra Santos Ortiz, una aguerrida militante de la izquierda que, como en tantas ocasiones, defiende a las familias pobres.

Enrique Reina llegó al Gobierno municipal bajo las siglas del PAN… de hecho, esta frontera es un feudo de panistas… y, de acuerdo con Petra, lo han convertido en pastelito robado… con el riesgo ahora, de atragantarse.

Y no es que la señora Santos Ortiz lo diga textualmente, sino que así se desprende su comunicado en el que denunció las tropelías del edil sanluisino:

“Actos de corrupción, nepotismo, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, usurpación de funciones, tráfico de influencia, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y lo que resulte”.

Detrás de estas acusaciones, está la actitud del alcalde panista, en su afán de despojar a cientos de familias de los terrenos donde tienen asentadas sus humildes viviendas.

LA VIOLENCIA CAPITALINA

Los cajemenses deben estar de plácemes. Hermosillo ya mero los alcanza en cuanto al índice de criminalidad. Y si nos esperan, al rato los rebasamos.

El debate está, iniciando… y será cada vez más severo… conforme se acerque el 2018… si no hace algo, el alcalde Manuel Ignacio Acosta, “El Maloro”, podría ser llevado a hoguera pública.

Por supuesto, me refiero a la imagen del alcalde… si acaso le queda algo.

En el debate los hay variopintos: Desde aquellos que le reclaman al alcalde haber dejado que las cosas pasaran… de mostrarse apático ante los actos delictivos… y así, dejar que lo rebasarán los hechos, para perjuicio de la sociedad…

… pero también los hay otros que reclaman para evitar que se politicen los hechos, sin saber bien, a bien, qué diablos significa eso.

Es el PAN, pues, cuyo dirigente estatal, David Galván pide que renuncie “El Malorito”, porque simplemente no puede con el paquete.

Por supuesto, David se cuida… y antes, ofrece “todo” su apoyo a las autoridades gubernamentales en el afán de frenar la ola delictiva.

Y aunque tiene razón, este Secundino Galván acaso sólo se hace escuchar cuando hay chance golpear a su opositor PRI…

… porque es hora que no se le conocen acciones positivas al dichoso comité estatal panista… pero bueno, ni cómo ayudar a un“El Malorito” que se pone de modo para que le tupan.

LA AUSTERIDAD DE LA

GOBERNADORA

En plena identidad con lo que quieren los ciudadanos (en materia electoral), la gobernadora Claudia Pavlovich presenta una propuesta al Congreso del Estado para reducir los tiempos de campaña, evitar la desquiciante publicidad y castigar las llamadas campañas negras.

La iniciativa de Claudia es excelente por el lado que la quieran ver.

Y es que todo mundo se indigna cuando se alargan tediosamente las campañas, y realizan un dispendio (gasto) descomunal, ofensivo… así que reducir el tiempo de las mismas, es absolutamente correcto.

Lo mismo que evitar la colocación absurda de pendones y en general publicidad visual… y es que, es tanto el abuso que, en los periodos de campaña, para donde voltees ves candidatos.

¡Ni se diga de las campañas sucias o negras!… que buscan denigrar, al contrario, y con el que, en forma oronda, al rato los encontramos tomando café… seguramente amarrando negocios… ¡Infames!

PUEDE EL PAN PERDER SAN LUIS…

Exacto, el enclave panista de tantos años, San Luis Río Colorado, pueden perderlo en las elecciones municipales venideras.

Para empezar, el cochinero de Gobierno que está haciendo Enrique Reina, es una causal razonable…

¡Júrenlo!, la militante de izquierda, Petra Santos no lo soltará de la cola por un buen rato. Pero, además, por el lado del PRI, tengo entendido la balanza se inclinaría por un profesionista serio, decente y con buena imagen en esta comunidad.

Hasta donde se sabe, el perfil del profesionista, quien actualmente es director de una institución académica, es del agrado de la gobernadora, así que…

Hasta pronto.