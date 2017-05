América descarta a Moisés Muñoz

El guardameta Moisés Muñoz tendrá que empezar a buscar equipo, ya que en el cuadro de las Águilas no tiene cabida para el Apertura 2017.

Moisés se encuentra de vacaciones y el 5 de junio tendría que presentarse en el Nido de Coapa para ponerse a disposición del cuadro americanista; sin embargo, dentro de la plantilla que formaría Miguel Herrera, el arquero no entraría en planes para el siguiente torneo y sólo le queda esperar que desde la cúpula azulcrema decidan o no renovar su contrato.

El “Pacto de Caballeros” es una de las trabas que tendrá Muñoz en su futuro, al verse obligado a reportar con el cuadro azulcrema aunque haya finalizado su contrato con el club desde diciembre de 2016, debido a que las Águilas son el último equipo dueño de su carta, lo que le permite tener los derechos del portero para negociarlo en el futbol mexicano.

No se descarta que pueda fichar para la MLS, en donde hay algunos equipos interesados por el guardameta desde torneos anteriores, así que tendría hasta el 31 de agosto para emigrar al extranjero.

Moisés pasa por un bajón en su carrera tras abandonar a las Águilas en el pasado torneo, debido a que se fue más por obligación que por gusto al equipo de Chiapas, que finalmente perdió la categoría en la Primera División y ha dejado al cancerbero con su futuro en el aire

Lo cierto es que será hasta los primeros días de junio cuando se den a conocer las altas y bajas en América, una vez que se presente la nueva estructura que tendrá el club de Coapa, en donde Miguel Herrera encabezará las decisiones para reforzar y dar de baja en el plantel, previo a los días del Draft mexicano.