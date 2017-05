Parque de la Miravalle continúa en abandono

Por: Roberto Aguilar

Como de cuento de terror se encuentra el parque de la colonia Miravalle, con juegos destruidos, basura y maleza.

Los colonos manifestaron que después de tres años de vivir así, autoridades municipales no han puesto atención al sector y temen que pasen cosas graves debido a que vándalos se esconden tras los arbustos, además la maleza y los charcos son un criadero de mosquitos en tiempos de lluvia. Los afectados aclararon que no hay lugar en donde puedan jugar los niños y hacer deporte, así como gente adulta que ha suspendido sus rutinas de ejercicio. Argumentaron que cuando llueve este lugar se vuelve un pantano intransitable, por lo cual piden a las autoridades hagan algo al respecto.

“A veces vienen a limpiar, pero no tarda mucho para que vuelva estar en pésimas condiciones y la verdad eso es incomodo”, mencionó un vecino del lugar.

Sugieren que estén en constante revisión para evitar que esto suceda y sea más el cumulo de basura y maleza en el sitio. Señalan que los vecinos reclaman un sitio digno para que los niños jueguen, ya que muchas veces por la cercanía con el panteón, van a ese sitio a jugar y pueden salir picados de algún animal.

