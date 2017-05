Marisela sorprenderá a fans con su libro

La cantante Marisela afirmó que sorprenderá a sus seguidores con la publicación de un libro, en el que habla a detalle de su vida y carrera musical.

En conferencia de prensa, dijo que el concierto que ofrecerá el 20 de mayo en el Teatro Metropólitan, estará dedicado a sus admiradores, “porque voy a estar sola y así quiero que me disfruten”.

Cuestionada sobre con quién le gustaría compartir escenario, Marisela destacó: “Aunque disfruté las presentaciones con Paquita la del Barrio, la verdad es que no me gustan los problemas y ahora voy sola”.

Por último, afirmó que el éxito de su carrera se lo debe a la nostalgia que sus éxitos han provocado en la gente de su generación y ahora en el gusto de los jóvenes: “Son mis temas, mi forma de ser y mi estilo, lo que sigue dándome el gusto de ver llenos los foros en los que me presento”.

WhatsApp

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

0