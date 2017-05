Este fin de semana hay doble actividad en el sur de Sonora, pues el domingo 21 de mayo están programando eventos en el Hipódromo de Hermosillo y Taste El Júvani.

Por: David Vázquez

En la capital del Estado podemos decirles que la carrera estelar de la tarde es la gran final del tradicional Futurity Abierto del HH, donde El Payaso, El Fuereño, La Emperatriz y La Gardenia 2 buscarán la corona del certamen que se juega en las 300 yardas.

Pero eso no es todo, pues El Cachorro es el quinto finalista y quiere otro título, penco que viene de ganar la potrillada realizada en las 220 yardas.

Hasta el momento los saurinos se inclinan por El Fuereño y La Emperatriz, pero no debemos menospreciar a El Payaso, pues para empezar fue el mejor tiempo de la ronda anterior.

Y por supuesto a El Cachorro, pues el cuaco de la cuadra Correhuela ya sabe lo que es jugar con presión, además de que es un caballo muy arrancador, por lo que no sería nada raro que sea uno de los rivales a vencer.

Ese mismo día en Hermosillo se juega la Final de Consolación donde El Jamaiquino, El Soldado, El Pichón, La Santera y La Reyna de Corazones serán los protagonistas de esta quinteta donde el ganador recupera una parte de la inscripción.

Asimismo tenemos que ese día hay una cuarteta de tapados a jugarse en 300 yardas, en las que figuran las cuadras San Elías, Guadalupana, Rancho El 21 y Los Chiveros.

Por lo tanto se presume que El Último Cartucho será quien represente a la Guadalupana de Altar, tomando en cuenta que El Supuesto y La Churea juegan el día 28 en el norte de Sonora.

Del El Rancho El 21 suena La Socia, aunque debemos recordar que en esa percha hay caballada como El Brix y El Cortado, quienes también podrían integrar dicha cuarteta, pero como la yegua mencionada es la que está en la jugada, es más probable que sea ella quien busque poner en alto a su cuadra.

En cuanto a la San Elías y Chiveros se refiere, los conocedores del sector de Hermosillo coinciden en que serán El Bob Esponja y El Sotol respectivamente, pues son los mejores ejemplares de dichas perchas.

El resto del cartel lo complementan 15 competencias más, por lo que las acciones iniciarán desde las 11 de la mañana, razón por la que varios aficionados y carrereros se están preparando para hacer el viaje a Hermosillo.

Los que no asistan a Hermosillo podrían ir al Júvani, donde se dice que habrá seis competencias, entre las que sobresale el desquite que le concede El Tirano a La Monarca, además de la “revancha” entre La Juliet y El Cartucho del popular “Lalo”.

El resto del cartel lo complementan las tradicionales “tacuachadas” entre ejemplares del Valle del Yaqui, esos duelos que suelen ponerle tanto sabor a los eventos de la región.

OTROS EVENTOS

En cuanto al 28 de mayo se refiere, tenemos que Carril San Isidro ya está trabajando en su próximo evento, razón por la que ya tienen cinco parejeras confirmadas.

Ese día tenemos el desquite que le concede El Robertón a El Mil Amores en las 300 varas, además de la maratónica competencia entre El Nievero y La Miluly en los 400 metros.

El resto del cartel lo conforman:

La Bárbara Vs. El Gitano en 252 metros

El Terco Vs. La Chita en 252 metros

Don Pedro Vs. La Chapa en 225 metros

MASIACA SE

PREPARA PARA

EL 4 DE JUNIO

Por la tarde se reportó el amigo “Lacho” Verdugo informándonos que el Carril San Miguel Las Palmas de Masiaca está alistándose para realizar evento el 4 de junio.

“La jugada en el Mayo está muy tranquila, pero aún así ya tenemos cuatro carreras confirmadas”, indicó el organizador.

Esas parejeras son:

El Pachequito Vs. El Vengador en 150 metros

La Canica Vs. La Cocoa en 180 metros

El Juan Pando Vs. La Mordida (da blanco) en 300 metros

El Menso Vs. El Albur en 275 metros

Pero eso no es todo, pues El Tololo y La Pimienta están por amarrarse de nuevo, sólo que sus dueños no se han puesto de acuerdo en la distancia a jugar.

Asimismo, El Menso y El Albur invitan a jugar a La Pepa para que se concrete una bonita tercia, por lo que la última palabra la tiene la yegua del popular “Mayito”.

Como se trata de un buen evento, “Lacho” no se quiere quedar atrás y está buscando la manera de que en el escenario de Masiaca amenice un grupo como La Brissa, por lo que sólo es cuestión de afinar unos detalles para que la gente del sur de Sonora, y sobre todo la del Valle del Mayo, tengan un evento de primer nivel.

Y si La Brissa va a Masiaca, señores, es sinónimo de un éxito, pues esa agrupación pone a bailar hasta los más seriecitos con sus alegres cumbias.

INFORMACIÓN DE LA JUNTA

En lo que fue la tradicional reunión de carrereros del sur de Sonora, tenemos que San Isidro realizó su junta semanal, donde hicieron acto de presencia la mayoría de las perchas de la región, donde sus integrantes y representantes degustaron de una sabrosa carne asada por cortesía de la organización del inmueble.

Algunos puntos que se tocaron fueron las multas, las cuales deben de ser pagadas, señores, pues recordemos que este bello deporte es de caballeros.

Asimismo la gerencia de San Isidro los exhorta a depositar cuando menos la multa de la carrera, esto para darle más formalidad y seriedad al amarre, así como también para que las cuadras participantes cumplan con el horario que se les asigne en el evento, porque de lo contrario perderán la multa y la carrera por completo.

En otro orden de ideas la gente de El Terco nos aclaró que su compromiso ante La Chita es en 215 metros y no en las 300 varas como se está anunciando, además de que las puertas están condicionadas a abrirse a los 10 segundos.

Hasta mañana.