“El Pardo”, de nuevo es apresado

Por: Ricardo López

Un reconocido ladrón del sector centro, quien se encuentra involucrado en múltiples robos a viviendas, establecimientos comerciales y a personas, siendo el caso más reciente el cometido a un gimnasio particular la madrugada del pasado domingo, se encuentra detenido y en proceso penal, informó el comisario general de Seguridad Pública Municipal, José Norman Castillo Medrano.

“La detención del presunto multiladrón, José Luis P. C., alias ‘El Pardo’, de 35 años de edad, avecindado en el primer cuadro de la ciudad, es un logro de la corporación Policial Municipal”, señaló el funcionario.

Dicho individuo fue asegurado en el bulevar Benito Juárez y la calle conocida como De la Yarda, cuando discutía con el señor Carlos Alberto B. F., dueño del gimnasio denominado Boyins Fitness, quien lo persiguió tras sorprenderlo robando en su negocio.

Entre los objetos recuperados por los municipales se encuentran una laptop, así como varias pesas y otros artículos propios del mencionado establecimiento.

Por tal motivo “El Pardo” de inmediato fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común por el presumible delito de robo a establecimiento comercial abierto al público en flagrancia, así como también se dijo que tiene varias carpetas de investigación por otros ilícitos similares.

Se espera que José Luis P. C. sea recluido en el Centro de Reinserción Social de San Germán, para tranquilidad de los residentes del sector centro y de toda la ciudad.

