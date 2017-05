Cannes, 70 años de polémica y glamour

La Riviera francesa cumple este jueves 70 años de ser la anfitriona del festival más glamoroso y prestigioso del mundo. Lo hace como le gusta, con controversia.

Algo muy interesante durante estos 12 días de fiesta fílmica será ver cómo Cannes sorteará el que dos películas producidas por una plataforma hecha para Internet, Netflix, esté en Competencia Oficial (la coreana Okja y la estadounidense The Meyerowitz stories) pero a la vez no puedan estrenarse en las televisoras francesas hasta tres años después de su apertura en las salas de cine porque así lo dictan las leyes de Francia.

Por el momento Cannes ha emitido un comunicado diciendo que para futuras ediciones las películas que compitan tendrán que ser estrenadas sólo en cine y Netflix mantiene su postura de estreno simultáneo en las grandes salas y en su plataforma de internet con casi 20 millones de usuarios.

Pero Cannes no es sino una muestra del conflicto y oportunidades que las nuevas tecnologías están planteando y cómo a sus 70 años de celebrar el arte cinematográfico por excelencia, hasta el Festival más poderoso tiene que replantearse las nuevas formas de distribución y producción del séptimo arte.

En medio de todo este debate, el Festival no podría haber elegido mejor presidente del Jurado, pues Pedro Almodóvar y su carisma hicieron de la gala de apertura un gran espectáculo.

Siempre sonriente y cercano, el director español se veía feliz de encomendarse a la tarea de elegir la película que se hará con la codiciada Palma de Oro. Rodeado por los otros miembros del Jurado que preside —Will Smith, Jessica Chastain, Angès Jaoui, Park Chan-Wook, Paolo Sorrentino, Gabriel Yared, Fan Bingbing y Maren Ade—, Pedro dio el banderazo de salida en una ceremonia llena de glamour presentada por la actriz italiana Monica Bellucci.

Al terminar la gala se proyectó la película de inauguración llamada Ismaël Ghost’s, protagonizada por Marion Cotillard y Charlotte Gainsbourg, dirigida por Arnaud Desplechin.

Antes de desfilar por la alfombra roja, el Jurado también ofreció la tradicional rueda de prensa en la que el tema de Netflix en Cannes no pudo faltar.

WhatsApp

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

0