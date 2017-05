Buscan ejidatarios ley que frene invasiones

Por: Roberto Aguilar

La necesidad de expansión de la ciudad ha provocado que ciudadanos caigan en la invasión de terrenos, lo cual ha golpeado duramente a los ejidatarios, dijo Jesús Valle Hernández.

El presidente del Ejido Navojoa expuso que ya suman más de 2 mil hectáreas las cuales han sido invadidas, por lo cual solicitó que se tomen cartas en el asunto.

“Creo que es necesario que exista una ley para que se ponga orden a toda esta situación, lo cual puede generar un conflicto mayor y un problema para los ejidatarios”, puntualizó.

Lamentó que esta situación no pueda ser frenada y se vean afectados con la expropiación de sus tierras, las cuales fueron dotadas en 1923 por parte del presidente de la República.

“Lo sorprendente es que hay muchos particulares que han cercado en terrenos del Ejido Navojoa, son muchas las invasiones en donde el Ejido no recibe apoyo por parte de las autoridades”, dijo.

La zona de mayor conflicto es la oriente, ya que colonias como Ampliación Tepeyac, se han apoderado de las tierras sin la intención de regularizar, o con el deseo de obtener una carta-posesión sin pagar el valor del terreno.

“Hay personas que invaden grandes cantidades de terreno y tienen la osadía de cobrar por pequeñas fracciones, cuando las tierras que a pesar de no ser utilizadas, pertenecen al terreno ejidal”, concluyó.

