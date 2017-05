Ayer quedó demostrado que cuando hay operación y voluntad de hacer bien las cosas en el Congreso del Estado, todo fluye como pez en el agua. Nos referimos a que apenas el lunes llegó al Congreso la iniciativa de la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO para hacer las campañas electorales más cortas, baratas y limpias, y ayer mismo fue aprobada por la mayoría de los diputados. Esto implica por un lado que EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH le entiende a la operación de la bancada priísta, pero además nos queda claro que los coordinadores opositores como el del PAN, LUIS SERRATO CASTELL y el del Panal FERMÍN TRUJILLO FUENTES, tienen ganas de hacer la tarea y trabajar por los sonorenses, sin convertirse en una piedra en el zapato, ni en un obstáculo para nadie. Y si comparamos con la legislatura anterior nos da como resultado una diferencia diametral, porque a causa de las diferencias por el pleito del Novillo las cosas se pusieron tan mal en el Congreso, que los priistas por esquema y en forma mecánica, le decían que no a toda iniciativa que proviniera del entonces gobernador GUILLERMO PADRÉS ELÍAS o que oliera a PAN, lo cual vino a descomponer el ambiente político gubernamental en el Estado y todo mundo trabajaba a rienda suelta y a sus anchas, al grado que lo dejaron en viles escombros, pero eso ya es historia. Ahora lo que da gusto es ver cómo fluyen las negociaciones y cada quien hace su tarea para la que fueron electos por los sonorenses……………

Por: Miguel Ángel Vega C.

Desde esta sala de redacción enviamos nuestros mejores deseos para que recupere su salud el doctor FERNANDO GUTIÉRREZ FRAIJO, coordinador de la Unidad de Control Sanitario, quien al decir de sus amigos, sufrió padecimientos cardiacos repentinos que de inmediato controló el personal del IMSS, institución de donde el galeno es jubilado, por cierto. El facultativo, en la pasada administración municipal fungió como director de Salud y con anterioridad fue secretario general de Sindicato del Seguro Social, así que amistades en la ciudad y la zona rural es lo que le sobran………….

Y la profesora ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, sigue terca en ofrecer su apoyo tanto a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, como a la candidata a gobernadora de MORENA, para el Estado de México DELFINA GÓMEZ, pero lo que la famosa maestra ya no razona es que ella ya no tiene control alguno del gremio magisterial, a lo contrario miles de mentores se afrentan de ella porque saben que está en el bote y conocen las razones que tienen que ver con sus uñas largas, claro que la soberbia la hundió porque hay otros más rateros que ella en el país que siguen libres, pero son lambiscones y arrastrados del sistema, o sea, saben asar la carne, no como ella que se creía intocable y qué lindo le tronó el yoyo……………..

Un paquete muy pesado se acaba de echar a cuestas el secretario de Gobernación MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, al ofrecer protección para los periodistas, ante la serie de homicidios y atentados que se ha desatado en los últimos tiempos. Según el jefe de la política interior del país, tanto la Federación como los gobernadores se sentarán a platicar para ultimar detalles en torno a cómo le harán para proteger a los comunicadores. Quienes nos dedicamos a esta profesión, lo que más deseamos es que esto brinde resultados tangibles en el corto tiempo, sin embargo, a decir verdad lo vemos difícil, porque en términos de seguridad México anda por los suelos, al ser considerado más violento y con más muertes que los países en guerra, así que de ese tamaño es la esperanza que tenemos para que nos protejan. Tenemos que entender que al Gobierno se le salió de las manos el control del país. Si las estrategias de seguridad han sido un rotundo fracaso, así le metan miles y miles de millones de pesos y distribuyan soldados por pueblos y ciudades, lo que vemos en la práctica es que en las barbas de los militares, estatales, federales y municipales, el crimen organizado sigue actuando con la impunidad que nunca imaginamos. Y las razones es que siguen brillando por su ausencia los trabajos de inteligencia que se ocupan y lancen a la basura los escopetazos que actualmente pegan al andar parando cholos en las calles y callejones, quitándoles el perico o el carrujo que portan para alegrar y desgraciar su vida a la vez. O con los retenes que establecen en las zonas urbanas y rurales, donde los resultados están lejos de lo necesario para bajar esos índices de criminalidad que padecemos los ciudadanos de bien, que añoramos aquella paz que ahora sólo es un bonito recuerdo…………..

Conversábamos con unos comerciantes establecidos del centro comercial y nos comentaron que el pasado 10 de mayo se vivió un ambiente diferente en torno a la invasión de ambulantes que llegan como paracaidistas y se aprovechan de las ventas como en el caso de las flores, los regalos entre otros enseres comunes que se venden en días feriados como ese. Pidieron encarecidamente al secretario del Ayuntamiento ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, que no afloje ni un 16 para que no entregue ni un permiso más y que ordene a los inspectores ser estrictos y multar a los comerciantes “piratas” que llegan.