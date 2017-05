Vandalismo, principal problema en alumbrado público

Por: Luz del Carmen Paredes

La problemática en alumbrado público, tiene su origen en actos de vandalismo

Marcelo Calderoni Obregón, indicó que la empresa y el Ayuntamiento trabajan de manera conjunta para garantizar un mejor servicio en alumbrado público, sin embargo el robo de cableado impide que se cumpla al 100 por ciento.

Explicó que cuando se tienen problemas de origen en las luminarias se exige la garantía a la empresa, pero en los casos de vandalismo el Ayuntamiento de Cajeme, es quien tiene que dar mantenimiento.

Resaltó que han tenido que soldar las lámparas y las compuertas del cableado para evitar los robos, además que ya no se utiliza cobre, pero no han podido frenar los actos vandálicos, por lo que hizo un llamado a la sociedad para que denuncie a los responsables.

Comentó que las colonias más problemáticas son la Beltrones, Presidentes y las Urbis, y pese a que ya no se utiliza el cobre, siguen causando daño.

