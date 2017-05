Urgen usuarios parabuses

Por: Francisco Minjares

Usuarios de diferentes líneas del transporte urbano urgieron que se instalen parabuses con sombra en distintos puntos de la ciudad.

“Creo que ya son muchos años que nos están diciendo que esperemos y que van a instalar parabuses, pero nomás no los ponen y son muy necesarios porque es muy fuerte el sol y el calor”, dijo el estudiante, Luis Arana Rodríguez del ITESCA.

Aseguró que la falta de parabuses en el verano es un problema muy importante, ya que la gente se queda parada y busca sombra “hecha bola” en donde pueda, lo cual, aseguró, no es digno.

Por su parte, el usuario Humberto Aguirre, dijo que los camiones se encuentran en muy mal estado y lo mínimo que pueden hacer las autoridades en lo que los arreglan o meten nuevos, es que la gente tenga lugares dignos en donde sentarse mientras esperan.

“Creo que es mucho abuso, los camiones están desechos y aparte de eso, no hay dónde esperarlos, si vas al centro vas a ver a la gente buscando sombra donde pueda, hay veces que se ven viejitas paradas todas asoleadas”, indicó.