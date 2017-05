Se manifiestan vecinos de colonia Jesús García

Inseguridad por llegada de extraños

Por: Mónica Miranda

En el último año los vecinos de la colonia Jesús García han percibido la presencia de gente extraña en las calles, en su mayoría menores de edad que utilizan las esquinas y comercios cercanos para reunirse y realizar asaltos.

Pese a que esta se caracterizaba por ser una colonia tranquila y segura, los robos en las casas comenzaron a surgir, desde focos, plantas, adornos decorativos o artículos de metal que desaparecen todos los días, narra la señora María Jesús.

“Era segura, ya no lo es. Tiene que estar uno con candado, ya viene gente de otras partes y ahí roban mucho los carros en el Hospital Infantil”.

Por temor a ser agredidos, como sucedió en 2 ocasiones a su vecino el enfermero asesinado, presuntamente por un machetazo Martín Pacheco, prefieren no salir de noche ni a comprar un litro de leche, ya que en la tienda más cercana (7-Eleven), es donde se juntan los maleantes.

“De hecho los vecinos ya estamos alertas y con los celulares, si vez algo pues ahí me avisas, entre nosotros porque las autoridades no hacen nada, preferimos organizarnos” relató.

Otros dos vecinos de la colonia que prefirieron anonimato exigieron más rondines y vigilancia policíaca, ya que después de la muerte del enfermero se creó un ambiente de desconfianza y temor a ser agredidos.

“Tiene uno que estarse fijando, hay gente que sale tarde de trabajar como yo y llegas a tu casa y vez gente extraña pasar, que no es de aquí, llega de otras partes a robar”.