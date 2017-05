Roban carros también en el Valle del Yaqui

Continúa el robo de autos en Cajeme y en Valle del Yaqui; tan sólo ayer la Policía Estatal Investigadora (PEI) reportó el hurto de poco más de cinco unidades.

Un ejemplo es que ayer en la madrugada se robaron una camioneta línea Escape, color guinda, que desapareció en el Ejido San Isidro Labrador (Polvorón).

El afectado proporcionó el número 64-44- 55-24-44 para cualquier tipo de información.

Mientras tanto, en Ciudad Obregón se reportó el robo de otro carro esto en el estacionamiento de un centro comercial ubicado a un costado de la Carretera Internacional México 15, salida norte de la ciudad.

Los afectados proporcionaron a los teléfonos 64-41-15-00-60 y al 64-41-43-46-08.

La unidad hurtada fue una camioneta tipo pick up de color gris y vidrios polarizados.

Según las autoridades, la mayoría de los robos de vehículos, alrededor de un 75 por ciento, se da cuando las unidades motrices permanecen estacionadas en lugares por mucho tiempo.

En caso de vehículos nuevos y extranjeros, que cuentan con sistemas de seguridad sofisticados, son los que se roban a mano armada, ya que necesitan de las llaves para poder llevárselo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Para evitar ser víctimas de los robacarros, tome en cuenta las siguientes situaciones que darán ventaja al delincuente:

– Lugares obscuros, solitarios, despoblados

– Zonas comerciales solitarias, a punto de cerrar

– Lugares donde se encuentren grupos de personas en actitud sospechosa

– Usar la misma ruta al trasladarse

– Dejar su vehículo por mucho tiempo en el mismo lugar y solo

Medidas de prevención para evitar el robo de vehículo

– Coloque a su automóvil un sistema de seguridad como alarmas, cortacorrientes, candado, etc.

– Verifique que su vehículo quede debidamente cerrado y con los seguros colocados

– Deje su auto en calles iluminadas y transitadas; sí puede, utilice los estacionamientos a su alcance

– Antes de subir y al bajar del vehículo, cerciórese que no haya personas sospechosas, escondidas o rondándolo

– Circule con seguros puestos, y las ventanillas que no utilice mantenerlas cerradas

– De noche, de preferencia circule por lugares transitados e iluminados

– Evite subir a desconocidos

– No deje las llaves puestas y el vehículo encendido

– De igual manera, conserva en un lugar seguro los documentos originales de tu vehículo, como son: factura, tarjeta de circulación, pagos de tenencia y refrendos, entre otros y mantén sólo copias de éstos en tu automóvil.