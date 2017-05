Reanudan las pedaleadas de OBR en Bici y BiciCentro

Por: David Vázquez Ramírez

Les recordamos que los miércoles son de pedaleadas, por lo que mañana no será la excepción, así que OBR en Bici y BiciCentro los invitan a participar en la pedaleada 242, la cual iniciará a las 8 de la noche en el Parque de las Bicis (parque frente a Plaza Tutuli).

La finalidad de estas pedaleadas son promover el ciclismo urbano como medio de transporte, así como sana diversión y ejercicio familiar, razón por la que OBR en BICI en coordinación con patrocinadores como BiciCentro y Diario del Yaqui han ido promoviendo estos eventos que ya se han hecho tradicionales los miércoles por la noche.

Estos eventos se han caracterizado por disfrutarse en familia y se espera que cada día se incorporen más personas a esta creciente agrupación de ciudadanos.

Cada día se va sumando más gente con sensibilidad y capaz de pensar que esto no es un juego, sino es para fomentar el ciclismo.

Las pedaleadas nocturnas de OBR en BICI, para algunos pueden ser lentas, cortas y realizarlas dentro de la ciudad no es de reto, mucho menos de resistencia física.

OBR en BICI no es tan sólo un paseo nocturno en bicicleta, es la oportunidad precisa para que niños, jóvenes, adultos hasta ancianos que se dan cita cada miércoles, perciban conjuntamente con la sensación del viento rosando sus mejillas, al compás del sonido de los pedales de su bicicletas, un sentimiento de libertad de pertenencia a la ciudad, a sus calles parques y plazas.

Es un mensaje positivo a la ciudadanía en el cual se muestra que el entorno social y urbano puede ser diferente al integrar la bicicleta, pues al experimentar cada recorrido nos permite creer que si es posible un cambio social que se privilegie a la persona por encima de los automóviles.

Cada pedaleada es la viva esperanza de que nuestra ciudad pueda llegar hacer más moderna y equitativa, al adoptar la bicicleta como medio de transporte. Una ciudad que tiene bicicletas es una ciudad con mayor beneficio social, pero también con mayores beneficios ambientales y éticos.

Obregón en Bicicleta es en cada pedaleada el deseo de lo que soñamos suceda, un ciudad más “bicivilizada”, donde todos desde niños hasta adultos mayores sin importar nuestra fortaleza física, podamos disfrutar con equidad de espacios dignos y vías seguras.

Los participantes contarán con el apoyo de Tránsito Municipal, al tener la custodia y el cuidado en la ruta de tres patrullas e igual número de motociclistas.

Cinco consejos para

pedalear por la ciudad

Son sólo 5 consejos que te vendrán muy bien si quieres ser un ciclista urbano y disfrutar con ello.

1. Lleva siempre casco y luces.

Antes de subir a la bicicleta, ponte un casco de tu talla, ajústalo bien. Puede que en ciudad no sea tan necesario como en vías interurbanas, pero puede librarte de un susto.

Igualmente importante es que te vean. Ilumínate: Chaleco reflectante, luces delantera y trasera de buena calidad, catadriópticos en ruedas. Lo que se te ocurra, pero que se te vea.

2.- Respeta los semáforos y los pasos de cebra.

Demos buena imágen. Un ciclista que espera paciente cuando el semáforo está en rojo, es un ciclista que será respetado por los conductores cuando el semáforo se ponga en verde.

3.- Ni auriculares ni teléfono móvil.

Es genial pedalear a toda velocidad escuchando nuestra música favorita, pero además de ilegal, es muy peligroso. Los ciclistas somos muy silenciosos, no nos quitemos el sentido del oído de forma gratuita. Para nosotros es imprescindible.

4.- Circula siempre por el centro del carril.

No queremos que un coche aparcado nos dé un golpe al abrir la puerta. Señaliza correctamente. Incluso exagera tus movimientos. Que piensen que has perdido el juicio.

5.- Adelanta a 1.5 metros

Si tienes que adelantar a peatones, patinadores u otro ciclista, recuerda adelantar a 1.5 metros. Lo mismo que le exigimos a los conductores, hagámoslo nosotros.

Ir en bici es genial: No contamina, se aparca enseguida, es bueno para el corazón, es bueno para el bolsillo y además, por las ciudades es más rápido que ir en coche, pero con todo esto a nuestro favor, aún no gozamos de buena imagen entre conductores y peatones.

