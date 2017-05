Pues si no es negligencia médica, se parece mucho, y es que CLEMENTE URBALEJO MUÑOZ, llegó al Hospital General de Navojoa (HGN) con su brazo fracturado y al tiempo salió amputado, no sin antes pasar por un calvario, su hija Marlene lo cuenta con pelos y señales, dice que el día 28 de abril que acaba de pasar, llegan al HGN y sólo le hacen una limpieza simple y lo despachan, no hubo aplicación de antibióticos ni medicamentos para el dolor como mínimo, porque su padre no contaba con Seguro Popular (SP) y no traía dinero para comprarlo, pero al día siguiente el dolor y el olor del brazo eran insoportables y fue hasta el 1 de mayo, cuando compra el SP que recibe valoración por traumatólogo y lavado quirúrgico y hasta el 6 de ese mes fue que se volvió irremediable su amputación.

Por: José María Cerecer Sánchez



El Director del HGN, FELIPE GUTIÉRREZ MILLÁN, ha actuado con demasiadas evasivas y sólo hasta ayer muy entrada la noche (11:55 pm) empezó a mover las redes sociales, diciendo que prefirió omitir declaraciones sobre esto, pues es un tema delicado y que iba a hablar primero con la familia. Esto lo trae muy nervioso y al enfrentar a nuestro reportero no fue claro pero sí evasivo, todo indica que van a buscar cómo callar a la familia o en realidad hay algo más y de veras que el reto que tienen que salvar es demasiado grande, pues esto ya empezó a trascender. El paciente es un hombre de 38 años, que pudo haber salvado su brazo, ahora esta familia hasta está hablando que recibieron maltrato por parte del personal y sienten que fue por verlos como personas de bajos recursos económicos.

Con gran entusiasmo se está preparando la “Off Road a Todo Motor” en las playas de Huatabampo, vendrán corredores de motos, buguis y cuatrimotos desde Tucson hasta Culiacán, el jaleo inicia el sábado 10 de junio con las inscripciones en la Plaza Juárez y por la noche habrá una gran manifestación y todo seguirá del 11 en adelante, será un evento grande.



Y el político que está creciendo dentro de su partido el PRD es el profe PRÓSPERO VALENZUELA MUÑER, le hablaron del Comité Estatal de Hermosillo, para informarle que lo acaban de nombrar como Secretario de Movimientos Sociales para todo el Estado, que lo que el Sol Azteca mueva por las calles, Próspero lo va a organizar, para lo cual declaró “iremos por los que más nos necesitan, pero sin olvidar o dejar de lado mis compromisos y esperanzas en mi Navojoa querido” y luego remata en forma cubana y muy socialista “Hasta la victoria siempre, venceremos” se avienta animosamente el profesor, pero ya veremos las realidades don Próspero.



Ayer fue Día del Maestro, un día sobresaliente en el calendario para recordarnos que hay un grupo de personas dedicadas y empeñadas a hacer ciudadanos más consientes de su lugar en la sociedad. Para ellos el ciudadano Presidente Municipal RAÚL SILVA VELA, en compañía de directivos de instituciones educativas y los Secretarios de Organización del SNTE secciones 28 y 54, realizaron una ceremonia de conmemoración, colocando una ofrenda floral y haciendo una guardia de honor en el monumento al maestro. Destacan de su discurso las siguientes palabras: Los felicitamos y los honramos también, los de aquí, fueron punteros a nivel nacional y nos sentimos orgullosos de la labor que ustedes desempeñan” por cierto que ninguna otra profesión, cuenta con un monumento que reconozca su labor.



Nos unimos a este homenaje a los maestros triunfadores, henchidos de conocimientos, pero sobre todo, a los que han hecho de su quehacer todo un apostolado.

Por su parte la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora SEC, hizo lo propio y no era para menos, eventos que encabezó ADRIÁN VALDEZ LAM, Delegado, felicitó y reconoció a la gran labor que realizan día con día en todas las instituciones educativas de la región, pero en Huatabampo, Navojoa y Etchojoa, SEC y Ayuntamientos, hicieron entrega de estímulos y reconocimientos a 108 docentes en diferentes eventos llevados a cabo en coordinación. Opino