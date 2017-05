Presenta Solano su obra literaria en Cajeme

Por: Luz del Carmen Paredes

“Así Somos Pareja”, “Sentimientos del Alma” y “Marginación Política y Social”, son las obras escritas por el señor Daniel Solano Cervantes.

Durante la presentación de la obra, el escritor resaltó la importancia de fomentar el hábito de la lectura, ya que leer es una herramienta de enseñanza sobre la vida.

Nacido en el vecino Estado de Sinaloa y con 86 años de edad, Solano Cervantes indicó que los libros son producto de más de tres décadas de trabajo, siendo uno de ellos de poemas filosóficos, mientras que en los otros dos ejemplares se habla de los valores en la familia y la marginación en la que vivió durante muchos años.

“Esperaba con ansias este día para exponer estos libros que han sido un sueño durante muchos años, a través de estos libros trato de dar lo que la vida me ha dado, las experiencias que he tenido están plasmadas ahí y quisiera que todos pudieran nutrirse de ello”, destacó.

Apuntó que los libros estarán a la venta en las instalaciones de la Casa de la Cultura Municipal y en el domicilio calle Águila No. 203 en la colonia Nueva Palmira, con un costo de 100 pesos cada uno.

