Pobreza en el campo

Por: Federico Chávez Manjarrez

La situación de descapitalización que enfrenta el campo y la escasez del área de siembras de verano por la falta de agua rodada, está provocando un fuerte problema social en las comunidades.

Así fue hecho saber por algunos productores del Valle del Yaqui, quienes por temor a represalias omitieron sus nombres, denunciaron el robo de cultivos como el maíz para elote, la ordeña de trigo, nueces y partes del equipo de los pozos e implementos agrícolas.

Esta situación ya se veía venir en algunas comunidades y delegaciones del Municipio de Cajeme, donde al no haber actividad por la falta de siembras de verano, la gente está optando por robar para llevar algo a sus hogares.

Serge Enríquez Tolano, productor de granos y hortalizas del Campo 60, dijo que el problema de la delincuencia que se está viviendo de alguna u otra forma la ha venido lidiando, pero la dificultad de la delincuencia es seria y más que se va a poner.

Por ello es que están pidiendo el apoyo de las autoridades, para por lo menos generar un poco de empleo a la gente de las comunidades, ya que en caso contrario creará más caos del que ya se tiene.

“La situación es seria en algunas comunidades, donde no hay empleo al no tenerse segundos cultivos y no se ve el apoyo de las autoridades”, insistió Enríquez Tolano.

