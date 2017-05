Negociación y acuerdo

Por: Demian Duarte

Al final se impuso al negociación en torno al acuerdo con el que salió el dictamen de la propuesta de nueva Ley Electoral para Sonora, impulsada por la gobernadora Claudia Pavlovich, con una serie de cambios que de hecho modificarán el formato en que se desarrollará el proceso político-electoral del 2018.

Se reservaron algunos artículos a propuesta de los diputados del PAN, en donde se enseñó que hay mucho entendimiento de cómo hacer política de la buena de parte del grupo que coordina Luis Serrato Castell, y también se mostró que de parte del grupo del PRI, que comanda Epifanio Salido Pavlovich, se enseñó respeto por el rival.

Los posibles cambios —porque todavía tienen que pasar por el Pleno— tocan a bajar los topes de campaña, propuesta impulsada por la diputada Célida López Cárdenas, en congruencia con la idea original de la gobernadora de reducir el tiempo de las campañas, por lo que no hay sentido en mantener un volumen de recursos pensado para campañas más largas, si en realidad se enfrentarán campañas tan cortas como de 20 días para el caso de los diputados.

Por la otra mano Lisette López Godínez, planteó otra idea que se suma al espíritu de eliminar pendones, pintas y espectaculares en las campañas de todo el Estado y que fue la de incluir unidades del transporte público y concesionario, tema que es fundamental para acabar de una vez con la contaminación visual, la saturación y el posterior problema de la basura electoral.

Al final, como le decía, hubo negociación, hubo acuerdos y hubo mucha política, lo que es muy positivo, el clima de acuerdos es mucho mejor que el clima de confrontación y en estos momentos la verdad es que lo menos que ocupa nuestro Estado son pleitos para reglamentar la manera en que los partidos se disputarán el poder en el 2018.

Creo que la iniciativa de reforma planteada por la gobernadora Claudia Pavlovich es para bien, que nos dará mayor tranquilidad a los ciudadanos y que hará campañas más cortas, efectivas, directas, que permitirán al ciudadano elegir la mejor opción al alcance, sin que exista necesidad de tantos aspavientos.

Por ahí me decían que los cambios pueden favorecer a los diputados y alcaldes que busquen reelegirse, y mire, puede ser, porque al final de cuentas los ciudadanos ya los van a conocer… Ahora el detalle es porque los conocen, es muy posible que nadie en su sano juicio vuelva a votar por ellos.

Todo depende.

Ayer el INEGI ofreció una buena nueva, que confirma lo que ya le he informado en este espacio, y lo es el hecho de que Sonora mejoró sustancialmente en el último año en materia de empleo y desempleo.

El reporte de la encuesta nacional de ocupación y empleo es que Sonora tiene una tasa de 3.6% en desempleo, y esto implica que el número de desempleados bajó de 79 mil a 49 mil personas sin trabajo. La diferencia es de 30 mil personas, y es que la proporción pasó del 31 de marzo de 2016 a la misma fecha de 2017 de una tasa del 5.1% a la mencionada del 3.6%.

Quizá a usted le pueda sonar todavía a muchos desempleados eso de que hay 49 mil personas desocupadas, ahora le digo, no necesariamente todos buscan trabajo, hoy en día hay 3 ciudades de Sonora en donde cuesta trabajo contratar personal, y son Nogales, Agua Prieta y Hermosillo.

Las cosas han cambiado sustancialmente en esa materia, y el cambio ha sido para bien. Ahora lo que hace falta, y en eso hay que hacerle eco a la gobernadora Pavlovich, es necesario ir por mejores ingresos para los trabajadores, pero creo que eso forma parte de un proceso de maduración del momento económico que pasa Sonora.

Lo primero era crecer y subsanar el problema, lo que sigue es mejorar las condiciones.

Ahí le va otra buena nueva, y es que la empresa Interjet abrirá desde el jueves un nuevo vuelo directo en frecuencia diaria de Guadalajara a Hermosillo y de vuelta. El anuncio lo hizo el Grupo Aeroportuario del Pacífico, y de verdad que abona y bastante en la necesidad de mejorar la conectividad de nuestra capital con otros destinos.

