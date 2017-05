La iniciativa para cambiar la Ley Electoral en Sonora, que envió la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO al Congreso no sólo era necesaria, sino urgente, porque reviste fundamental importancia para mejorar sustancialmente el proceso que nos espera el próximo año, pero que en realidad podemos decir que ya asoma el rostro.

Por: Miguel Ángel Vega C.

Si son aprobados y aplicados los tres puntos que pretende modificar la mandataria, la época electoral cambiaría radicalmente para bien. Por ejemplo, CAMPAÑAS CORTAS: Esto implica que el electorado no será atosigado por tanto tiempo con anuncios de tal o cual candidato que en la mayoría de los casos es puro cuento, porque tratan de destacar cualidades que no tienen, pero con el fin de que el electorado les crea, se la llevan enfadando a la gente. En realidad las personas buenas que le convienen al pueblo no necesitan campaña, porque se supone que sus coterráneos las conocen y no hay necesidad de estarles repitiendo su calidad de seres humanos o si tiene o no capacidad para gobernar. CAMPAÑAS BARATAS: En este aspecto es benéfico porque tiende a la equidad e igualdad entre candidatos pobres y ricos, porque quienes tienen recursos afrentan la ciudad con tantas bardas usadas para promocionarse, colocan pendones y pancartas por todos lados, causando la llamada contaminación visual, ahora no podrán hacerlo y esto los pondrá en circunstancias más cercanas a los aspirantes a un puesto de elección popular en condición de pobreza. Claro que esto perjudicará la economía de aquellas miniempresas o ciudadanos que esperan esa época para echarse unos pesos a la bolsa elaborando ese tipo de publicidad y propaganda. PROHIBIR CAMPAÑAS NEGRAS: Y si de buscar la paz y la tranquilidad en las campañas se trata, consideramos que este punto es el más importante de todos, porque ya no habrá candidatos que por tener el poder del dinero, se dediquen a lanzar ataques despiadados y cobardes a sus adversarios, con tal de desprestigiarlos ante la sociedad. Tienen que entender los candidatos que resulta molesto leer o escuchar esos ataques, porque todo mundo sabe que sean o no ciertos, provienen de ataques políticos y en la mayoría de los casos pierden votos en lugar de ganar. Y tienen que entender también que la mayoría de la gente padece una serie de problemas relacionados con rubros como: Empleo, vivienda, alimentación, delincuencia, salud, educación, servicios básicos, entre otros y que está deseosa de que alguien le brinde alternativas de solución porque inciden negativamente en su bienestar. Y lo que menos necesita es ver o escuchar que los candidatos fulanos y zutanos andan agarrados del moco, buscando el hueso como buitres a costa de lo que sea. Ojalá eso se acabe y contribuya a elevar a un mejor nivel al ambiente político, que ya tiene algunos años por los suelos……….Si la profesora ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, piensa que pidiendo el voto para MORENA, le ayuda a don ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en su proyecto presidencial, está rotundamente equivocada porque su imagen en el país actualmente es un ícono de corrupción, de lo que AMLO ha venido criticando severamente de años atrás, fenómeno que, por cierto, en los últimos meses lo ha venido acechando, sobre todo con su consentida EVA CADENA SANDOVAL, la llamada “Recaudadora todo terreno” que se fue a pique como candidata a una Alcaldía de Veracruz, con eso de los tres videos que le publicaron agarrando dinero mal habido que en parte supuestamente iba con destino a las manos del PEJE……………

Y el que se vio muy mal, fue el presidente de la República ENRIQUE PEÑA NIETO al declarar públicamente que se aplicó inteligencia suficiente en la investigación del caso de los huachicoleros (ladrones de combustible) de Puebla, donde en el enfrentamiento con el Ejército mataron a cuatro soldados. Ahí solito se ahorcó el señor presidente porque dejó claro que en la gran mayoría de los miles de casos de crímenes en el país, no se aplica esa inteligencia y se investiga al ahí se va, prueba de ello es que son escasos los homicidios que se han esclarecido en la estela de muerte que ha dejado la ola violenta que inició en el sexenio calderonista y empeoró en el de Atlacomulco.