Ivanova dejó todo en orden

Con todo en orden y con un testamento hecho, fue como la muerte sorprendió a Mario Moreno Ivanova, cuando sufrió un infarto fulminante a causa de problema congénito, según explicó su viuda Tita Marbez, durante el velorio de su esposo en el Panteón Francés de Legaria.

”Dejó en orden sus papeles”, dijo la también socia de Ivanova, señalando que no habrá problema entre los hijos de su esposo, “porque hay testamento , lo que haya en él es lo que voy hacer, ahora está cerrado, pero lo voy a abrir mañana si lo quiero”.

En cuanto a los problemas legales, su ahora viuda explicó que ya no hay demanda alguna por parte de su primo Eduardo Moreno Laparade, “los temas legales se acabaron en 2015”.

Los proyectos que Mario Moreno Ivanova dejó pendientes, como la serie de su padre, seguirán su curso según comentó su viuda, ya que ella se hará cargo de eso y de continuar difundiendo el legado de Cantinflas.

Desde que se habían separado, Mario se fue a vivir a la casa de su prima Paty Moreno, fue ahí donde la muerte llegó para el hijo del Mimo de México.

”Mario murió de un infarto aproximadamente a las 7:30 de la mañana, fue fulminante. Mario traía en el cuello un collar que yo le había dado con una pastilla (nitroglicerina sublingual), no alcanzó a abrirla, le hubiera dado cuatro horas más de vida, pero fue fulminante”.

Tita explicó que la última vez que se vieron en persona fue el viernes pasado, pero a las dos de la mañana de este 15 de mayo intercambiaron mensajes por WhatsApp. El único síntoma que ella pudo percibir y que le indicó que algo estaba mal, fue que el viernes estaba algo hinchado, pero señaló que Mario no vio al médico en los últimos días.

WhatsApp

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

0