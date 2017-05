Inicia Campaña de Despistolización

Por: Bernardino Galaviz

Con el propósito de evitar accidentes producidos por armas de fuego en los hogares, del 16 de mayo al 30 de septiembre se realizará la Campaña de Despistolización Permanente 2017, por instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich a través de la Coordinación Regional de Vinculación y el alcalde Heliodoro Soto Holguín, en coordinación con SEDENA, por tal motivo, se hace la invitación a la ciudadanía para que hagan el canje hasta por 3 mil pesos, en el módulo ubicado frente al Palacio Municipal.

En el arranque de ésta Campaña donde participan los tres niveles de Gobierno, también estuvieron Gonzalo Salazar Soto, secretario del Ayuntamiento; Edgardo Miranda Ramírez, comisario de Seguridad Pública Municipal; el sargento Encinas, representante del 60 Batallón de Infantería de la SEDENA; Ismael Maldonado Tapia, jefe de Grupo; Agencia Ministerial de Investigación Criminal; José Benigno Espinoza de la Rosa, coordinador regional de Vinculación, Carlos Armando Valdez Ayala, director de CONALEP, y Gerardo Cota Patiño, presidente del PRI.

En su intervención, el presidente municipal agradece la participación y el interés de la ciudadanía para que esta campaña funcione mejor, por lo que reitera la invitación para tener ciudadanos más sanos y seguros que le apuestan al deporte, la educación y la cultura, que el diálogo sea lo que motive a tener una sociedad más participativa, no las balas, para que tengamos un Huatabampo libre de armas y de violencia y agradeció el apoyo a los representantes de las fuerzas de seguridad, al secretario de Seguridad Adolfo García Morales y a la gobernadora Claudia Pavlovich.

Cada vez que se entrega un arma, significa un lesionado menos en las calles, indicó Miranda Ramírez, lo más importante es sacar esas armas de circulación, por lo que pide a las madres de familia entregarlas para evitar riesgos en los hogares, por su parte, el coordinador regional de Vinculación, dijo que cada 3 horas muere un niño por accidente causado por arma de fuego, es un riesgo tenerlas en casa por lo que invitan a la ciudadanía para que haga su canje, porque son una tentación para los menores y también para los para adultos.

El módulo se instala de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 2 de la tarde frente al Palacio Municipal, donde se canjean las armas útiles y no útiles, así como cargadores y cartuchos, por un valor hasta de 3 mil pesos, dependiendo el estado y calibre de las armas y no se hará ninguna averiguación de su procedencia, asimismo, se pone a disposición de la ciudadanía el 911, número de emergencias para que llamen si quieren realizar la entrega de alguna que pudieran tener en su domicilio.

