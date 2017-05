Exigen maestros su reinstalación

Por: Mónica Miranda

En el Día del Maestro, alrededor de 20 docentes cesados se manifestaron por fuera de Palacio de Gobierno en Sonora para exigir a las autoridades su reinstalación.

Hace un año dos meses, Francisca Oralia Gutiérrez perdió su empleo después de 19 años como maestra de nivel secundaria por negarse a realizar la evaluación docente, al igual que otro grupo perteneciente al gremio disidente a la Reforma Educativa.

“Nosotros no podemos permitir que estas reformas estén quitando el derecho a una educación gratuita y laica, como hay tantas injerencias por parte del Gobierno, esta gobernadora es la única en el país que quiere tenernos cesados porque son intereses políticos y económicos”.

Los docentes entregaron un pliego petitorio en el que solicitan que les regresen su empleo y los servicios médicos para ellos y sus hijos.

En total son 46 maestros cesados en Sonora, el resto dijo acudieron a la Ciudad de México para realizar una protesta en conjunto con otros empleados de la educación de diferentes estados.

Desde que perdió su empleo, Francisca cuenta que ha tenido que incorporarse a otras ocupaciones como chofer y cocinera para solventar los gastos en su familia.

“Nosotros andamos haciendo de todo, vendiendo comida, andamos de Uber, de todo puesto que nosotros no tenemos ningún otro medio de vivir y andamos haciéndole como sea”.

Sus niveles académicos de maestría y doctorado en ciencias de la educación, no han sido suficientes para que la profesora recupere su trabajo, pues al estar en contra de los lineamientos de la Reforma Educativa, el sistema le impide continuar ejerciendo su profesión.

