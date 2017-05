Evento lleno de sorpresas nos presentó el pasado domingo Carril San Isidro, donde ejemplares como Don Pedro, La Secretaria y El Tano terminaron imponiéndose a La Chapa, La Penélope y El Estropajo respectivamente para reventar tres cinchos, pues muy pocos les daban crédito a los ejemplares de las cuadras San Isidro, Los Cuates y El Niño.

Por: David Vázquez

FARMACIA SAN MARTÍN CABALLERO, donde encontrará todo para su caballo en medicamentos y accesorios. Cajeme y Jalisco. Tel: 413-02-47.

Lo más impresionante de esas parejeras fue que los cuacos que estaban abajo en los momios resultaron ser los vencedores.

Incluso podemos agregarle que a los tres les daban ventaja en las apuestas, por lo que fueron más notables sus victorias.

Al contrario tenemos a El Verdugo, El Tinito y El Cachoras, quienes cumplieron con las expectativas de sus dueños y seguidores al vencer a El Candidato, El Yayis y El Camaleón respectivamente.

Analizando un poco el video del amigo Willis apreciamos que varios ejemplares se quedaron parados, tal fue el caso de El Yayis, La Chapa y La Penélope, fallas que fueron determinantes en sus aspiraciones y por consiguiente cargaron con la derrota.

CARNICERÍA LUGO… Lo mejor en puerco, res, quesos y más. Interior Mercadito Unión, local 71. Contamos con carnitas y chicharrones los sábados y domingos.Cel. 6441-79-35-20.

El que no ha querido nada con la jugada es El Candidato, caballo moro de la cuadra San Isidro que no se ha plantado a correr como se esperaba lo haría.

Es cierto que ahora se vio mejor a como lo hizo ante El Gitano, pero no fue necesario para vencer a El Verdugo, caballo que mejoró notablemente en comparación a su debut en la esperada cuarteta de tapados.

De hecho se le vio trabajar diferente, además de que llevaba buena monta, pues “Panchito” Cárdenas está pasando por su mejor momento, tanto, que casi nos atrevemos a decir que es el mejor jinete del Valle del Yaqui.

Más del evento

Durante el tiempo de trabajos que dedicó San Isidro el pasado domingo, apreciamos a caballada como El Muchacho Alegre de la cuadra JD, Don Simón y Don Julio de los Rabicanos, La Fresita del popular “Mayito”, además de algunos potrillos y potrancas de las cuadras Kay-Tento y Chichos.

Asimismo, tenemos que la San Isidro paseó a La Barbara, El Mil Amores y El Toreto, mientras que nos pareció ver la presencia de la percha Arenales, la cual podría haberse reactivado.

En otro orden de ideas se escuchó a Rubén Russo anunciar vía sonido local un Maturity de 100 metros, el cual se pretende iniciar el 11 de junio en San Isidro, mientras que la ceremonia de presentación y Calcuta se realizará en el marco del evento del 28 de mayo.

NAKED FISH… El mejor sport bar de la ciudad. Cuenta con sabrosos mariscos frescos y cocinados, además de deliciosos sushis, cortes finos y gran variedad de platillos. Allende esquina con Colima. Reservaciones 169-66-30.

Obviamente la organización de dicho certamen estará a cargo de la mancuerna Campas-Russo, quienes han realizado varias justas y han cumplido en tiempo y forma, por lo tanto les auguramos mucho éxito, sobre todo porque el Maturity reunirá a los mejores ejemplares del sur de Sonora.

Como adelanto tenemos que en ese certamen están invitando a El Rayito, Don Julio, El Gringo, El Verdugo, El Kínder, El Gitano, El Compuertas, El Menso, La Bárbara, El Mil Amores, El Toreto, El Robertón, La Miluly, El Dubai, El Somoza y La Redimida.

Así que en las próximas juntas de San Isidro la dupla Campas-Russo informará sobre el monto de inscripción, la logística del evento, la que seguramente será de acuerdo al número de participantes, además de otros puntos de interés como jugar de 0 a 15 segundos y sobre todo tomar en cuenta que la final se jugará en cuarteta, para que no se presenten incidentes que tornen polémica la competencia.

Información del Piggy Back

Moviendo la antena hacia Empalme, tenemos que en el Piggy Back de Empalme se dieron los siguientes resultados:

GASOLINERA NÁINARI… Si busca litro exacto en su gasolina, vaya a California y Náinari donde le despacharán litros completos. Una empresa más del Grupo Gómez.

La Lana le ganó con cabeza a El Tío Juan en las300 varas, El Patroncito le sacó faja a La Tuzita en 100 metros, La Abril le robó a La Yaqui en 100 metros, El H1 venció con cabeza a La Mariposa en 175 metros, La Dany le sacó faja y pico a rabo a La Yaqui en 150 y 225 metros, El Dubai clareó a El Chatarrero en 100 metros, El Burro Español derrotó con faja a El San Marcialeño en 225 metros, El Químico doblegó con cabeza a La Burra en 200 metros, La Carolina se impuso con claridad a El Socio en 200 metros y La Tetakawi superó con pico a rabo a El Alacrán en 252 metros.

Hasta mañana.