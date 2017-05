Por: José María Cerecer Sánchez

En un relevante acto, protesta el nuevo Comité de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Navojoa, la responsabilidad recayó en MANUEL BOJÓRQUEZ LUGO, quien en lo sucesivo, habrá de tomar las decisiones que este importante grupo social necesitará para avanzar con cohesión y precisión, fue el Alcalde RAÚL SILVA VELA, el encargado de tomarle la protesta de rigor. Otro grupo que en esos mismos hechos se refuerza es el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y cuyo instructor PATRICIO BYELRLY, entregó ahí mismo el curso de “Desarrollo Sustentable” ahora trabajarán en unidad por Navojoa, por cierto que todo esto coincidió con la entrega que realizó el Ayuntamiento de alrededor de 32 millones de pesos en obras de pavimentación.

Y para continuar con el empoderamiento de las mujeres en política, hoy el PRI que dirige REMEDIOS PULIDO, llevará a cabo un evento denominado “Formación de Mujeres en Acción en los Municipios de Sonora”, este suena a un programa de nivel estatal y nacional que llega al mayo, se consumirá en la Casa del Pueblo, al filo de las 3 de la tarde, valga decir que están invitadas las féminas que quieran asistir en forma democrática. Se contará con la presencia de la presidenta del ONMPRI y quien entregará dicha capacitación será la maestra NALYNDESIRETTE CHABLÉ G. el tema principal se recargará en los derechos humanos de las mujeres con énfasis en la política, también se reclutará a quienes quieran inscribirse en la Escuela Nacional de Mujeres Priístas, será toda una tarde rosa y con aroma de mujer bonita, esperamos que las cosas no lleguen a más, imagínese usted, decenas de mujeres debatiendo en un mismo lugar ¡Jesús!

JAVIER SOTO es un navojoense que se ha dedicado a las artes escénicas, trae a Navojoa un taller de disciplinas poco convencionales como lo es la Danza Aérea, de esas en que el exponente cuelga de telas fijadas al techo del escenario, afectivamente, es un arte poco convencional, pero así él trata de que en su natal Navojoa se motiven e impulsen los jóvenes en esta disciplina, se trata de danzar en el aire dominando a las telas, su experiencia se remota a cuatro años y asegura que se pone en juego la mente, el cuerpo y el espíritu ya que es como volar, donde se puede sentir la libertad plena, seguramente habrá quienes prefieran danzar con los pies en la tierra, pero en fin, no dejaría de ser una nueva experiencia.



Otra colonia que se queja de basureros clandestinos en Navojoa es la Tierra Blanca, hablan de una tremenda suciedad, de perros llenos de garrapatas, maleantes y casas abandonadas, que ya no hayan a quien recurrir, pues han hecho las correspondientes denuncias a Sindicatura y pues nada más los oyen como oír llover, temen más robos y sobre todo a la rickettsia, son un grito desesperado que esperan que ya les solucione el Municipio con toda sus fuerzas. Fin del comunicado.

Y por otro lado la amiba de la vida libre, pero no se asuste, nos declara el Director de Control Sanitario CARLOS CAMPOY RUIZ, que por el momento no hay problema, pero que no hay que bajar la guardia, que le van a tupir más a las verificaciones en la medida que entre el calor, de momento las albercas están limpias, pero los prestadores de servicio deben seguir con la limpieza y la cloración de sus albercas y que hasta bitácora le tienen a todo esto que tiene que ver con la amiba, así que de momento puede usted y llevar a su familia con la seguridad que todo lleva los lineamientos correctos y a chapotear se ha dicho. Opino