Delfina y Gordillo maestras de la corrupción: PRI

El líder del sector popular del PRI, Arturo Zamora, advirtió que existe una alianza explícita entre la candidata de MORENA a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, y la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, a las que llamó las “maestras de la corrupción”.

En su opinión, queda en evidencia esa alianza tras darse a conocer una supuesta reunión entre Delfina Gómez, el ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa, y el ex subsecretario de Educación Pública y yerno de Gordillo Morales, Fernando González, para manifestarle a la candidata morenista su respaldo.

El integrante de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordó que Elba Esther Gordillo está en la cárcel por desvío de recursos públicos, mientras que Delfina Gómez desvió recursos que no le pertenecían, los de los trabajadores de Texcoco, cuando fue presidenta municipal.

