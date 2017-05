Deja choque en la Base dos lesionados

Dos personas resultaron con golpes en distintas partes del cuerpo luego de que sucediera un choque de carros en la calle Base; el accidente sucedió a las 18:25 horas de ayer.

Las unidades participantes fueron una Pick Up de color gris así como un sedán de color negro, ambos con placas del Estado de Sonora.

El choque se desarrolló al instante que el chofer de la Pick Up perdió el control de la unidad, cuando se desplazaba al poniente sobre la calle Base mientras que el sedán circulaba al oriente a la altura del Tarachi.

Se dijo que el conductor de la Pick Up intentó esquivarla, pero no lo logró, impactándosele en el costado izquierdo en la puerta trasera.

Esto ocasionó que ambas unidades se salieran de la carretera resultando con daños considerables en las carrocerías.

Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja, y ahí mismo se les ofreció atención médica.

Fueron elementos del Departamento de Tránsito Municipal quienes llevaron a cabo el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

