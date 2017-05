Continuará pleito entre Julián y Marjorie

Julián Gil y Marjorie de Sousa se volvieron a ver las caras ayer durante una audiencia en la Ciudad de México, en donde se habló de la manutención de Matías, el hijo de tres meses que ambos actores tienen en común.

De acuerdo al portal de Univisión, dicha audiencia duró 80 minutos, pero la ex pareja no logró ningún acuerdo, así lo expresó el argentino a su salida.

”Un poco triste porque no se logró lo que queríamos… Lo ideal es que hubiésemos logrado algo hoy, pero no se logró”, lamentó el actor de 46 años, quien antes de entrar a la reunión, dijo que lo más importante era lograr acuerdos en beneficio del niño.

Gil se refirió a las versiones que lo señalan de ser un hombre violento, y lamentó que la situación se esté llevando a ese punto.

”Es una estrategia de sus abogados, ella me conoce y sabe que soy cero violento”, expresó.

Cuando la prensa lo cuestionó sobre sus sentimientos hacia Marjorie, Julián señaló:

”Siempre va a estar en mi vida, es una persona que quiero, la querré por el resto de mi vida porque es la madre de mi hijo; ya en la cuestión del amor es otro tema, a veces querer es más importante que amar”.

