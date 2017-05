Amiba de vida libre, sin presencia en el Mayo

Por: Roberto Aguilar

Con la finalidad de brindar seguridad a los ciudadanos que gustan de visitar balnearios en estas fechas, y el incremento que tienen estos lugares de personas, es necesario intensificar el monitoreo de la amiba de la vida libre.

El director de Control Sanitario, Carlos Campoy Ruiz, dijo que con la afluencia de más personas en la región, es necesario tener más verificaciones en las albercas de Navojoa y Álamos.

Refirió que hasta el momento no se ha presentado ninguna alberca con detección de presencia de la amiba, pero no quiere decir que la guardia se debe bajar.

Destacó que hace días se realizó una nueva verificación en albercas de balnearios, hoteles donde cuentan con albercas para seguir descartando la presencia de amiba.

“El trabajo es constante, debemos seguir teniendo control en esto, seguir invitando a los prestadores de este servicio para que no dejen de hacer las limpiezas correspondientes y la cloración adecuada para evitar la presencia de esta amiba”, señaló.

Recordó que el año pasado se presentó un caso en una alberca de la región, la cual se arregló rápido, ya que con limpieza y el proceso de cloración del agua, esta se elimina.

A su vez reiteró la importancia de que cada propietario de albercas tenga su bitácora de análisis de agua, para evitar sanciones por no cumplir con los lineamientos de salud establecidos.

Puntualizó que estas vacaciones hay gran registro de personas visitando albercas y esperan no terminar con alguna complicación por hacer caso omiso.