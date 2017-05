Abuchean a ex “lavandera”

Este pasado fin de semana Karla Panini, quien años atrás diera vida a la “Comare güera” del programa “Las Lavanderas”, recibió la peor humillación de su vida al ser abucheada por casi todo un palenque.

Tal parece que la traición a su amiga Karla Luna, es algo que acompañará por un largo tiempo la vida de Panini, y es que se casó con Américo Garza, ex esposo de Luna.

Recientemente, Karla y su pareja fueron a un palenque de Grupo Duelo en el Domo Care de la ciudad de Monterrey. El vocalista de la agrupación norteña le puso el micrófono a Karla para que cantara, luego pidió un aplauso para ella y fue ahí donde llegó la parte más incómoda de la comediante.

Gran parte del público, abucheó a Panini por lo que le hizo a su “mejor amiga”. Ante esto, el cantante salió en su defensa.

“A ver, yo no dije ‘bu’, yo dije un aplauso para mi amiga. Yo la conozco desde hace mucho tiempo desde que estaba en Las Lavanderas. Me sorprendió mucho que la canción que le gustaba era ‘Un minuto más’ y nació una amistad con el grupo. Los tiempos de Dios son perfectos, no somos nadie para juzgar a la gente de lo que pasó, cada quien tiene una verdad”.

