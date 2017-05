Por: Miguel Ángel Vega C.

Luego de la renuncia de la regidora SANDRA MONTES DE OCA a la Comisión de Seguridad Pública, no hemos escuchado comentario alguno a favor. Ayer se escuchaban voces que consideraban que el hecho de haber abandonado en esa forma la encomienda, es una irresponsabilidad, porque detiene los procesos de depuración de malos elementos de la corporación. Incluso, hay quienes dicen que luego de desempeñarse como tal durante un periodo y que le tocaba el turno al partido Movimiento Ciudadano, ella en sesión de cabildo exigió que la ratificaran en esa comisión, e incluso el alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ cabildeó a su favor para que lo lograra y ahora sale con que no hay condiciones para continuar debido a los altos índices de corrupción en la Junta de Honor y Justicia, lo raro es que por tanto tiempo que estuvo al frente del cargo, sí había condiciones. Ahora dicen que si bien es cierto consideraba ella que no había esas condiciones, su deber era acudir ante el alcalde a platicarlo para ultimar detalles y tomar las medidas o los acuerdos que hubiera que tomar para ir corrigiendo los problemas por graves que sean. Por todo lo anterior, no pocos piensan que más bien esta decisión corresponde a un ardid político por los problemas de inseguridad que está sufriendo el Municipio y obviamente con negras intenciones de sacar raja del asunto. Y es que estando en la comisión y sabiendo los problemas graves que dice que existen, no es normal que con un “no hay condiciones” agarre sus mochilas y se vaya, en lugar de hacerle frente a la situación, pare en lo que pare, obviamente siempre con el apoyo y el consenso del Cabildo………

En la más reciente evaluación realizada a gobernadores por la organización México Opina, para beneplácito de los sonorenses, resultó que la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO ocupa el tercer lugar de los 32 mandataros del país, que no es poco decir, sólo debajo de MIGUEL MÁRQUEZ de Guanajuato y JOSÉ ROSAS AISPURO de Durango. Pero lea esto: Ni modo que no recuerde usted al ex gobernador de Coahuila HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, aquel angelito que como por arte de magia desapareció algo así como 34 mil millones de pesos de las arcas estatales, pero que sospechosamente fue exonerado totalmente de delito alguno. Y debe recordar también que para su mayor protección y seguridad, luego del manoteo, dejó como sucesor a su hermano RUBÉN MOREIRA VALDÉS, pues verá usted que ahora en esta evaluación fue el que resultó con calificación más baja de todos los gobernadores del país……… Donde dicen que las peras se pusieron a peso el fin de semana fue en Yécora, donde por desgracia le mataron un hijo al alcalde JESÚS EVODIO VALENZUELA. Habitantes de aquel lugar dicen que cuando el grupo de personas armadas lo buscaba y no lo encontraba, empezaron a tumbar puertas casa por casa a puntapiés y culatazos con sus armas largas, hasta que por fin lo hallaron y se lo llevaron, con los resultados ya descritos. De ser cierto eso de la búsqueda tan violenta, sería algo muy preocupante la impunidad con que actuaron, aunque sabido es que las corporaciones cuando ven la fuerza de un comando así, le sacan al bulto porque saben que van directito a la muerte, y más en un pueblo serrano como ese, donde los agentes de las policías Estatal y Municipal son unos cuantos, incapaces de hacerles frente y la llegada de refuerzos tarden demasiado en arribar ante la distancia, o más bien para cuando lleguen no dejan ni un chiricuto. Dice la gente de aquel lugar que horas después arribaron decenas de agentes estatales, federales y del Ejército, pero para eso los presuntos ya habían puesto muchos kilómetros de por medio y con rumbo desconocido. Claro que las autoridades tenían que hacerle al loco un rato, haciéndole como que los buscaban, pero con ganas de no encontrarlos, porque ya saben que no van a enfrentar a madrecitas de la caridad………

Este caso tiene similitud con la agresión que sufrieron siete periodistas en Guerrero, este fin de semana, donde los interceptó un grupo de 100 delincuentes del Cártel de La Familia Michoacana, quitándoles todas sus herramientas de trabajo, como cámaras y computadoras, donde llevaban básicamente el material que habían recabado en unos bloqueos que había establecido ilegalmente dicha mafia. Estas son cosas que en este país no tiene remedio, de eso hay que estar convencidos. Ya después salen sobrando que fulano, zutano y perengano reprueban los hechos violentos y que la PGR anunció que hará las investigaciones correspondientes. Todo eso es puro cuento y estamos más que seguros que el asunto no pasará de ahí, porque son grupos delincuenciales que rebasan en mucho a las autoridades y no porque sean más poderosos, sino porque las corporaciones trabajan a su favor……… Felicidades a todos los maestros y maestras en su día.