Impiden sepultar a anciana en Oaxaca

Autoridades de la comunidad de San Sebastián Río Dulce, agencia del Municipio de Zimatlán de Álvarez, impiden que una anciana que falleció sea enterrada si no paga una cuota de 20 mil pesos.

La mujer de aproximadamente 80 años de edad murió hace 5 días y desde entonces no han permitido el funeral, por lo que el cuerpo se comenzó a descomponer, denunciaron los familiares.

Acusaron que el agente municipal, Carmelo López, ha negado un espacio en el Panteón Municipal por conflictos internos de la comunidad y bajo el argumento de que la familia de la anciana no cooperó con las actividades del pueblo.

Aseguraron también que es una revancha de la autoridad auxiliar por no respaldarlos para que dicha persona sea reconocida por el Ayuntamiento de manera oficial.

Lamentaron la inacción del edil de Zimatlán, el panista Javier Barroso Sánchez.

Río Dulce es una localidad indígena ubicada a unos 70 kilómetros de la capital y mantiene desde hace varios años un conflicto agrario con San Pedro Totomachápam y también un problema interno entre comuneros.

A mediados de marzo de 2015 retuvieron a 5 personas, por la disputa de la titularidad del Comisariado de Bienes Comunales.

El año pasado resurgió la problemática pero en esa ocasión por la disputa de la representación municipal. En marzo de este año, retuvieron a un funcionario del Ayuntamiento y a enviados de la Secretaría General de Gobierno, para exigir reconocimiento oficial del agente Carmelo López.

