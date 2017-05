Gil desmiente ser drogadicto

El actor Julián Gil, padre del hijo de Marjorie de Sousa decidió romper el silencio luego que la venezolana lo calificara de “drogadicto”. En sus declaraciones el argentino asegura que no permitirá que dañen su imagen.

Hace poco la actriz solicitó a la justicia que su ex pareja presente un examen toxicológico, ya que asegura que podría estar consumiendo sustancias que en México son consideradas como ilegales. En el expediente también pide un examen sicológico para Gil.

Así, Julián dejó un mensaje en su cuenta de Instagram que acompañó con una emotiva imagen del nacimiento de Matías. A grandes rasgos, el actor mencionaba lo que expresó Marjorie era “con el único animo de perjudicar mi imagen […] si bien en todo momento había optado por guardar silencio por respeto a Marjorie y sobre todo a mi hijo, también considero que no puedo permitir que Marjorie y su equipo de asesores de manera irresponsable dañe mi imagen”. También indica que nunca ha sido un hombre violento con ella o algún elemento de la familia de la venezolana y reafirma, lo que ella hace sólo es con el objetivo de tener una pensión para su hijo “por demás excesivas y absurdas que en nada se relacionan con mi hijo”.

WhatsApp

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

0