Eduardo Barba es el gran ganador de La Voz… Kids

En punto de las 20 horas, dio inicio el show final de La Voz…Kids, que, a decir de su productor Miguel Ángel Fox, superó las expectativas y dio pie a una segunda temporada, cuyo casting ya se realizó en varias ciudades del país. Eduardo Barba es el gran ganador.

La gran final dio paso a presentaciones de Leslie y Eduardo, finalistas del equipo de Maluma, Ildikó y Deylan del equipo de Rosario y Mariana y Sara del equipo de Emmanuel y Mijares. Maluma, Rosario y Emmanuel y Mijares eligieron a quienes llegaron hasta la recta final: Eduardo, Deylan y Mariana respectivamente. El público eligió al gran ganador de La Voz…Kids.

Entre las interpretaciones destacadas de la noche, Leslie Mar del equipo Maluma cantando My Heart Will Go On de Céline Dion. Por supuesto, Eduardo Barba brilló al subirse por primera vez al escenario acompañado de Maluma interpretando El Perdedor, el primer gran éxito internacional del reggaetonero.

Moderatto, Reik y Jesse & Joy hicieron acto de presencia en la gran final de La Voz…Kids acompañando en increíbles presentaciones a los finalistas del concurso. Muchas sorpresas, musicales y la conducción de Yuri, coach de La Voz…México en su cuarta temporada, fueron parte de la gran final de La Voz…Kids.

María de Todas las Marías fue la canción con la que Eduardo Barba impactó al público; Maluma, su coach, lo apoyó en todo momento. Esta fue la primera temporada de La Voz… Kids en México, se estrenó el 12 de Marzo de 2017 por el Canal de las Estrellas.

Miguel Ángel Fox, el productor de La Voz…Kids, dijo en entrevista con un programa de televisión, previo a la gran final que hay mucho talento y que el ganador sería elegido única y exclusivamente por el público a través de llamadas telefónicas.

WhatsApp

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

0