Desde ya se respira política-electoral

Por: Demian Duarte

El proceso electoral del 2018 está en el aire, se respira, como si fuera aire primaveral y trae a los que se dedican a la política como si estuvieran enamorados, todos pensando cómo le harán para repetir en el cargo o ir en pos de su nueva aventura electoral.

Y mire, en ese contexto, a escasos 3 meses de que arranque formalmente el proceso político electoral del 2018 (empieza en septiembre) me parece muy pertinente la propuesta de reforma a la Ley Electoral para Sonora, que fue presentada este lunes por la jefa del Poder Ejecutivo, Claudia Pavlovich Arellano, al Congreso del Estado, bajo la lógica de hacer posibles 4 cosas que me parecen importantes, comenzando por acortar el periodo de campaña a 40 días.

Sin embargo eso no es todo, también se establecen reglas para eliminar en la medida de lo posible las campañas negras y la violencia política, en especial contra las mujeres, pero creo que de aprobarse será una medida que caiga bien para todos, sean mujeres, hombres o bestias de la política. En el mismo sentido está la idea de eliminar en todo Sonora los horrorosos pendones, los espectaculares y las pintas sobre paredes.

La jefa del Gobierno resumió que se trata de tener campañas más cortas, más limpias y más baratas, sin violencia y equitativas, porque esas son las campañas que quieren los sonorenses, con ideas y propuestas, que sean lo que prevalezca y no el dinero.

Enunció además que ella cree en la política para servir a los ciudadanos, para construir soluciones, “siempre he creído que la política que sirve, es la que sirve a la gente”.

Este conjunto de ideas ya materializadas en iniciativa de reforma electoral para Sonora, representan una bocanada de aire fresco y la perspectiva de nuestro Estado se coloque a la vanguardia de la política electoral en el plano nacional.

Mire al ver desde lejos los procesos electorales que se desarrollan en el Estado de México, donde todos se pegan hasta con la cubeta, sin importar el género o el origen, me parece muy positivo comenzar a blindarnos contra la descomposición que plantean el día de hoy en México los métodos modernos de hacer campaña, porque muchos de los profesionales de la política quizá no se den cuenta del efecto que sus debates y “pleitos” traen sobre sus filas de seguidores y simpatizantes.

Si bien yo entiendo que los debates legislativos pretenden ser grandes batallas ideológicas y de principios, está visto que a los diputados el enojo les dura, lo que tarda en contarse la votación, mientras que a sus simpatizantes y militantes de los respectivos políticos, estos “acendrados conflictos” se les quedan en la piel como agravios que les queman más que el sol de Hermosillo. Por eso es tan importante madurar y entender que la política es así, un juego de sumas y restas, en donde la negociación siempre está presente y donde suele ganar quien tiene más votos.

Para este martes la iniciativa de la gobernadora pasará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y mire, tengo entendido que tendrá un cálido recibimiento, pues ya diputados tanto del PRI como del PAN, han manifestado su beneplácito y disposición por darle para adelante, incluida la presidenta de dicha comisión, Lisette López Godínez, pero también el coordinador de la bancada del PAN, Luis Serrato Castell, quien planteó de buenas a primeras que ve con muy buenos ojos los conceptos incluidos en el documento, aunque pidió tiempo de ver con atención los puntos finos de la misma.

La diputada Flor Ayala, quien ya anda más que apuntada para competir de nueva cuenta en las elecciones del 2018 y muy posiblemente para repetir en el Congreso del Estado como legisladora local por Hermosillo, señaló que ella abraza la propuesta de la gobernadora y la respalda, también el coordinador de diputados del PRI, Epifanio Salido Pavlovich, recalcó que las pintan para que esa iniciativa sea aprobada esta misma semana en sesión extraordinaria.

***

Que importante que las autoridades estatales en Sonora reporten resultados rápidos y una capacidad de reacción inmediata ante el reto de la delincuencia. Mire, ayer mismo se reportó que ya está detenido y bajo investigación en presunto autor intelectual del asesinato de Martín Pacheco, el enfermero que tristemente saltó a la fama tras ser agredido con un machete y después asesinado con ese mismo tipo de arma, en una tragedia que provocó indignación.

Me parece esencial que las autoridades enseñen que están a la altura del reto, porque los hechos de violencia e inseguridad han comenzado a traer consigo dos fenómenos, el primero y más delicado es la sensación ciudadana de persistente inseguridad y de incertidumbre respecto a sus bienes materiales y su seguridad, por lo que se requiere de resultados inmediatos.

El segundo efecto es que de inmediato aparece quien quiere llevar agua a su molino, señalando —y en muchos casos con razón— las fallas que saltan a la vista, el detalle es que hechos de violencia y delincuencia no deben ser materia de debate político-electoral, más sin embargo así es nuestra realidad.

***

Ahora si hablamos de inseguridad, muy grave me parece lo sucedido este lunes en Sinaloa y Jalisco, donde organizaciones criminales han decidido que los periodistas podemos ser blanco de sus venganzas, y asesinaron a Javier Valdez, de Río Doce y La Jornada en Sinaloa y a la periodista Sonia Córdova en Jalisco.

Son decenas ya de periodistas los muertos en este país, donde resulta más peligroso ejercer esta profesión que en naciones en guerra como Afganistán o Irak, y realmente es una muestra tangible del grado de descomposición que enfrentamos como nación.

La violencia e inseguridad, me queda claro, no está solamente en Hermosillo, donde pareciera ser la gran novedad. México entero es rehén de la delincuencia.

Correspondencia a [email protected]

En Facebook Pasión por los Negocios

En Twitter @demiandu

________________________________________