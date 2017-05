Amputan brazo por negligencia médica en Hospital General

Por: Roberto Aguilar

Un hombre de 38 años perdió su brazo a consecuencia de una mala atención médica por parte del Hospital General, el pasado 6 de mayo.

NAVOJOA.-

Clemente Urbalejo Muñoz, originario de San Ignacio quien el pasado 28 de abril sufrió una caída que le ocasionó una fractura expuesta en el brazo izquierdo, vivió un calvario por una mala atención, según comentó.

Su hija Marlene Urbalejo Alvarado, narró que cuando llegaron a urgencias del Hospital General el pasado 28 de abril, sólo le hicieron una limpieza, lo vendaron y pusieron una férula.

“No hubo valoración, no pusieron antibiótico, el hueso lo tenia de fuera, todo eso porque mi papá no contaba con Seguro Popular y no traía dinero para pagar la curación”, expresó.