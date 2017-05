Rulli “balconea” a Angelique Boyer

A su paso por la alfombra roja de la obra “El Rey León”, Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quienes fueron los padrinos de la presentación, hablaron del régimen alimenticio que llevan para cuidar su figura.

Fue el actor argentino quien confesó que a pesar de llevar una vida saludable, son los fines de semana cuando la famosa pareja rompe la dieta y se dan sus “gustitos”.

“Bueno, estamos a dieta, pero los fines de semana sí comemos nuestro asado, sí nos damos nuestros gustitos”.

Sin embargo, Sebastián no pudo contener la risa cuando le preguntaron sobre el talento de Angelique en la cocina y acerca del platillo que le quedaba mejor.

“¿Ella?…, ¿qué le puedo decir?”, bromeó Rulli con Boyer, mientras ella respondió: “Nada, no le puedes decir nada”, a lo que Rulli agregó: “No, sí hace unos sándwiches muy buenos, de verdad”.

Y es que mientras Angelique sigue cosechando una carrera fructífera en el mundo de las telenovelas, la actriz dejó en claro que no tiene ningún interés en aprender a cocinar. Hace unos días declaró que entre sus planes no está ser madre.

