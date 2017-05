Piden usuarios mejores unidades de la línea 10

Por: Francisco Minjares

Usuarios de la línea 10 del transporte urbano de Obregón pidieron unidades en mejores condiciones y una mayor flota vehicular para cubrir su demanda.

“Los camiones están en muy mal estado y son muy pocos, hay veces que tardan hasta 40 minutos en pasar y cuando lo hacen, van muy llenos y no se detienen”, dijo el usuario de esa línea residente de Villa Bonita, José Luis Cota.

Destacó que las unidades además están en muy mal estado y eso hace que sea demasiado riesgoso subirse en ellos porque “nunca se sabe cuando vaya a descomponerse el camión”.

“Me ha tocado que debo salir de mi casa hasta una hora y media antes de entrar a trabajar para agarrar el camión, porque ha habido veces que llego tarde porque no pasa, no se para o se descompone y me descuentan el día”, dijo el vecino Ignacio Palafox de la colonia Alameda.