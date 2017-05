Paul McCartney es un “pirata”

El músico Paul McCartney compartió con sus seguidores de Twitter una faceta muy esperada: Su apariencia como parte de la cinta “Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales”.

El ex beatle publicó una fotografía donde aparece con una tupida barba, un traje negro y cartas en la mano mientras mira hacia el horizonte.

“#PiratesLife”, escribió Paul junto a la imagen, que ya ha sido compartida más de 3 mil veces, ha recibido más de 7 mil “me gusta” y ha recibido 340 comentarios.

McCartney no es el primer músico que aparece en la saga. El guitarrista de la banda británica The Rolling Stones, Keith Richards, interpretó al padre del capitán Jack Sparrow (Johnny Depp) en las cintas “Pirates of the Caribbean: At World’s End” (2007) y “Pirates of the Caribbean: On stranger tides” (2011).

Se desconocen los detalles de su intervención en este largometraje y el papel que representará McCartney en el filme.

