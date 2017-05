Montserrat Oliver teme a no poder valerse por sí misma

La modelo mexicana Montserrat Oliver aseguró que siempre ha sido una mujer extrovertida, valiente y a lo único que le tiene miedo es a no poder valerse por sí misma.

Además de por su belleza, la también conductora se ha hecho muy popular por los intrépidos reportajes que ha realizado, principalmente en las coberturas especiales en los mundiales de futbol o en las olimpiadas.

“No le tengo miedo a casi nada, a lo único que temería es a no poder valerme por mí misma, pero al resto de las cosas no. Dicen que el miedo es el peor enemigo de uno mismo”, comentó Oliver.

Añadió que ese impulso de retar al miedo al hacer cosas atrevidas es una batalla muy interesante que le encanta siempre ganar.

“Eso es lo padre, luchar contra tu adrenalina es emocionante y vencerlo porque cuando lo logras es como dar un paso más adelante. O a lo mejor soy adicta a ese tipo de situaciones”, externó.

Compartió que le encantan esos retos pero no los hace al “aventón” o sólo por hacerlos. Incluso confesó que en caso de que le llegara a pasar algo ya tiene todo en orden.

“Desde muy chica me previne con mi testamento y todo está en orden y lo hice luego de lo que pasó una amiga mía después que murió su papá intestado y todo lo que vivió. Desde entonces tomé precauciones y ya tengo a dónde se va a ir mi perro, a quién le voy a dar mi bicicleta, aunque cada vez que me peleo con alguien lo cambio”, añadió en tono de broma.

Por otra parte, Montserrat habló sobre el beso que le dio Alejandro Fernández en el Palenque de Puebla, mismo sitio donde el “Potrillo” estuvo a punto de vomitar luego de haber ingerido algo que no le cayó muy bien.

“Lo de la famosa bebida rosa que tomó Alejandro fue el viernes, yo fui el sábado porque mucha gente me preguntó que qué fue primero: El beso o la “guacareada”.

WhatsApp

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

0