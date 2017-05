Por: José María Cerecer Sánchez

Lo que está pasando alrededor de Corea del Norte no es cosa pequeña. La madeja de lo terrible se nos puede desgranar mundialmente por ahí. Las cosas se ponen cada vez más difíciles y ciertamente no le hemos dado su verdadera dimensión.

Cierto es que estamos metidos resolviendo nuestros cotidianos problemas, pero no escuchamos por ningún lado, incluyendo a los cafeceros mentideros, hablar de esto, nadie, ni siquiera de pasadita.

El presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo y quien al mismo tiempo ocupa el puesto de presidente de la Comisión Nacional de Defensa, KIM-YONG NAM, el líder supremo KIM JONG-UN y el premier PAK PONG-JU, cada día aprietan más su posición contra los EU, y el güero amarillo de DONALD TRUMP parece no darse cuenta, pues también se empeña en alejarse de una conciliación.

Ambas son dos posiciones muy duras con el contrario. Se empujan hasta el borde de la no reconciliación, que aunque Trump de vez en vez afloja sus posiciones, Ying no tiene reversa.

Recién acaba de declarar que si EU avanza un centímetro más, los va a hacer polvo. Está mejorando sus capacidades de autodefensa y ha lanzado un enésimo misil balístico sobre el Mar Amarillo; sigue desafiando a la comunidad internacional.

EU, por su parte, condenó este último lanzamiento y pide a la comunidad internacional sancione al régimen de Pyongyang o Pionyang, capital de Corea del Norte que cuenta poco más de tres millones y cuarto de habitantes.

Ya el primer ministro japonés SHINZŌ ABE prepara su Gobierno para todas las posibles contingencias; VLADIMIR PUTIN, de Rusia, y XI JINPING, de China, mostraron su preocupación por el aumento de tensión, de lo que está pasando alrededor de Corea del Norte.

Mientras tanto, nosotros estamos acá, tratando de adivinar la verdadera ideología de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y no se nos convierta, si llega al poder, en un dictadorzuelo de pacotilla y nos eche a perder otra gran oportunidad de salir adelante con este estancado país, pues como ya dicen algunos ciudadanos observadores, entre más entrevistas da a la televisión, más se le enreda la pita, se ve lento y sus acusadores cada vez le clavan más la lanceta de la duda; la campaña que traen en su contra lo empieza a rebasar por la derecha.

Aseguran que ya se nos fue una oportunidad de oro cuando ganó VICENTE FOX QUESADA, y pasar otra igual nada más aún apuntalaría el actual sistema de Gobierno, que tanto ahoga a nuestra economía, a las familias y al futuro de nuestros jóvenes; de ahí que la alternancia en el poder tenga cada vez más sus detractores, pues hay muchos que piensan que en un Gobierno lineal se vive más tranquilo y se progresa mejor. Por eso es tan apasionante la política.

En la campaña por el Gobierno del Estado de México, los candidatos, con tal de ganar adeptos, actúan tal y como si los votantes estuvieran enojados (o lo están); se atacan y atrancan con palabras duras y acusadoras. Y aunque así fuera, ellos, los candidatos, no tienen, se dice, la capacidad moral, para establecer un moderado diálogo público que ayude a los ciudadanos a tomar su decisión. Pero esta semana salta a la palestra política nuevamente la ex secretaria de Relaciones Exteriores, CLAUDIA RUIZ MASSIEU; la “reactivan” en la Secretaría General del Comité Nacional. Algo es algo, sea que lo hayan hecho por los oficios de su tío Carlos o no, ella ya está tomando posiciones en la campaña. Ahora dice que para bajarle de tono su partido, el PRI, y su candidato, ALFREDO DEL MAZO MAZA, le apuestan al debate, las ideas y las propuestas. El asunto es que el electorado ya sabe que si Alfredo III gana, ni habrá ya más debate, ni más ideas que las de él y sus propuestas; serán, solamente “actos de Gobierno” que consultará únicamente con el resto de las fracciones que dentro del PRI no ganaron la gubernatura y vámonos para adelante; como siempre, el pueblo votará y será olvidado como siempre.

Se reporta vía WhatsApp Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido en el mundo del rey de los deportes como “KILOCHAS” con la siguiente anécdota softbolera: Un 17 de mayo, pero de 1977, Navojoa derrotó a UNISON en el Campeonato Estatal de Primera Fuerza, en el Estadio Héctor Espino. FERNANDO VALENZUELA salió en hombros por sus compañeros, siendo el pitcher más valioso del torneo, y prácticamente ese logro representó su inicio para el beisbol, ya hace 40 años. El juego terminó a las dos de la mañana. Saludos, amigo Marco Antonio, quien sin duda es una enciclopedia del beisbol. Opino