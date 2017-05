La marcha por un mejor precio de trigo

Por: Federico Chávez Manjarrez

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a los cuales les deseamos buen inicio de semana hoy, lunes 15 de mayo. Un día como este, pero de 1796, Napoleón Bonaparte, al mando de sus tropas, hace su entrada en Milán (Italia), y en 1918, aunque con algún vuelo meramente anecdótico anterior, no es hasta el día de hoy cuando se instaura la primera línea regular de correo aéreo entre las ciudades de Washington y Nueva York, en EU, y ese mismo año se lleva a cabo en México la primera conmemoración del Día del Maestro por decreto firmado por el presidente Venustiano Carranza…

Y antes de entrar de lleno con el comentario, queremos felicitar a los maestros en su día; por eso vaya nuestro reconocimiento a esos grandes hombres que nos han apoyado a formarnos en nuestras vidas, como el profesor MIGUEL ÁNGEL CASTRO COSÍO, pedagogo de geografía de un servidor en la escuela Liberales de la Reforma, hoy Federal No. 3… Y entrando de lleno con el comentario, nuestros amigos productores llevarán una asamblea este próximo miércoles a la cual están convocando todas las organizaciones encabezadas por la AOASS de BALTAZAR PERAL GUERRERO, el Distrito de Riego el Río Yaqui presidido por ANTONIO FORNÉS GASTÉLUM; la ALCANO de ABEL CASTRO GRIJALVA; la UCAY de CARLOS ALBERTO ESQUER LÓPEZ, UCAIVYSA de JUAN ALDAY MORENO, la AAVYAC de HUMBERTO CASTILLO ZARAGOZA y la ARIC-Tres Valles de MARIO PABLOS DOMÍNGUEZ, entre otros grupos más, que buscarán primeramente llevar la asamblea y de ahí se podrían movilizar para plantarse en una dependencia por definirse. Se espera un gran evento de rechazo al ingreso objetivo de trigo, de tres mil 750 pesos por tonelada, y de demanda de un mayor precio para el cereal, ya que en caso contrario tendrán serios problemas de rentabilidad y utilidad, y más en un año difícil por la onda cálida que se registró este ciclo 2016-2017. Esperemos y con esa posible manifestación se logre algo, aunque como hemos dicho ya en otras ocasiones, lo dudamos, ya que el mismo gobierno Federal y el Gobierno del Estado ha dicho que no hay dinero y prueba de ello es que en la visita que tuvieron el presidente de la AOASS y el de la ALCANO con el secretario JOSÉ CALZADA ROVIROSA en el evento del CNA, les dijo que no hay dinero para llegar al precio que pretenden, aunque pidió de plazo una semana, que hoy se cumple, para solicitar los recursos de mil 300 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda. Por cierto, en esa reunión privada ABEL CASTRO GRIJALVA se hizo de palabra con BOSCO DE LA VEGA, quien viendo cómo se encuentra el campo y la falta de apoyo del Gobierno Federal, se puso a “BARBEARLE” al secretario de Agricultura y se comprometió ante JOSÉ CALZADA a seguir el campo dando su mayor esfuerzo para los próximos veinte años, por lo que el “ABELÓN”, como es de ranchero, se paró y le gritó al presidente de la CNA que a ver si para ese proyecto todavía quedan campesinos en el campo, por lo que BOSCO se molestó y le dijo al “ABELÓN” que a la asamblea a la que estaba asistiendo era un evento del CNA, por lo que CASTRO GRIJALVA le respondió que por fortuna no era su líder, si no ya lo hubiesen linchado los campesinos, “y en lo personal me diera mucha vergüenza tener un líder como tú”. Por lo que vemos, el CNA no está cumpliendo con lo que prometió al pasado mes de abril, al tomar protesta como nuevo presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), ya que en esa ocasión, ante el presidente de la República, dijo textualmente: “Trabajaremos por el gran proyecto de nación que México necesita”, y si somos sinceros ese no es el proyecto de nación que requieren los campesinos de México; por ello hay inconformidades en todos los estados del país que BOSCO DE LA VEGA no ve o no quiere ver y este miércoles percibiremos voces de repudio al Gobierno Federal, aunque ya hay funcionarios paleros del Gobierno que les han llamado algunos líderes de productores para persuadirlos en ese intento de movilizarse, pero la gente ya está harta y cansada de la política gubernamental y de que entre más se agachen, como decía mi padre, más se los vean. Veremos qué sucede este miércoles, recordando que la cita es a las diez de la mañana en la palapa del Distrito de Riego. Con esto nos despedimos deseándoles excelente semana.