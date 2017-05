El Verdugo cumplió con los pronósticos

Por: David Vázquez Ramírez

La segunda fue la vencida para El Verdugo de la cuadra San Judas Tadeo señores, pues ayer dio cuenta con pico a rabo de El Candidato en los 200 metros, al ganarle en la carrera estelar del evento que realizó Carril San Isidro.

El reloj marcaba las seis de la tarde cuando entraron a pista El Verdugo y El Candidato para definir quién era mejor en los 200 metros.

El Verdugo realizó su paseo de reconocimiento de pista y calentamiento por el carril derecho con el popular “Panchito” Cárdenas, mientras que en los lomos de El Candidato apreciamos a Cristian Montiel.

Durante el recorrido de las bestias, los saurinos le dieron su voto de confianza a El Verdugo, tanto que sus dolientes y seguidores se animaron a dar hasta faja e ijar de ventaja, partido que fue librado con facilidad, pues en cuanto les tronaron las puertas se notó que el moro de Javier Zamora fue muy superior a su adversario.

En cuanto a El Candidato se refiere, podemos decirles que el moro de la San Isidro no ha querido nada con la jugada, pues de nueva cuenta volvió a verse lento en su trayecto al cabresto.

Incluso dio la impresión como si le doliera algo o simplemente no se ha aclimatado al sur de Sonora.

Más resultados

En otra de las estelares tenemos que Don Pedro puso en paz a Los Chichos al ganarle de parejo a La Chapa en 225 metros, duelo donde la potranca concedía pescuezo de ventaja, partido que no ocupó el prieto de la San Isidro para acreditarse la victoria.

Cabe mencionar que La Chapa fue marcada ampliamente favorita, ya que los expertos en la materia ofrecieron hasta ijar de ventaja, partido que no pudo sacarle a un Don Pedro que salió respondón, pues desde que les abrieron las puertas tomo la delantera y no la perdió para llegar al cabresto con diferencia de pescuezo en los 225 metros.

Tal parece que le cayó de maravilla el descanso a Don Pedro, pues a pesar de que “culebreó” en su recorrido al cabresto, le alcanzó para dar cuenta de la potranca.

Obviamente los Chichos no se quedaron conformes con el resultado y pidieron rápidamente el desquite, por lo que veremos si en los próximos días se los concede la cuadra San Isidro o les deja la espina clavada.

En otros resultados tenemos que El Tinito también regresó a la jugada con una contundente victoria al ganarle con blanco a El Yayis en 100 y 150 metros, palomino que no demostró nada y que seguramente lo mandarán a la silla.

Asimismo, tenemos que La Pimienta le ganó con los poros a El Tololo en 125 metros, El Cachoras blanqueó a El Camaleón en 150 metros, La Secretaria sorprendió a La Penélope al blanquearla en 200 metros y El Tano fue mucha pieza al ganarle de parejo en 170 metros a El Estropajo.