Detectan 700 menores con problemas de aprendizaje

Por: Roberto Aguilar

Las comunidades rurales muchas veces presentan rezago educativo, y en esos poblados de Navojoa se encuentran 700 niños con problemas educativos, indicó Mario Valenzuela.

El psicólogo del Centro Especializado de Atención Psicológica y Humana señaló que es un gran problema esta situación, ya que hay niños con algún tipo de dificultad que no les permite aprender y no se está haciendo nada al respecto.

En este contexto, dicho centro, para sacarlos del rezago educativo, implementó grupos de alfabetización en las comunidades, donde se les apoya con atención y regularización académica.

Desde enero de este año y hasta lo que resta del ciclo escolar, dijo, se les dan horas de lectura, escritura y matemáticas para que puedan nivelarse, y quien necesite algún tipo de apoyo psicológico se le canaliza.

“El rezago educativo abarca características propias de alumnos como dificultades en percepción, maduración, pero influye principalmente el ambiente social y familiar como en hogares donde no está completa la familia y son disfuncionales”, sostuvo.

Refirió que esto es parte de contribuir a la sociedad lo que ellos tuvieron, la fortuna de aprender y tener una buena educación, por lo cual ponen en marcha sus conocimientos, apoyando a este sector vulnerable.

Dijo que son 10 jóvenes los que se dedican a realizar estas actividades de forma altruista, pero que están abiertos a recibir a más voluntarios.

“La necesidad es mucha y el apoyo no estorba, quien desee apoyar lo puede hacer, buscándonos en nuestra página de Facebook ‘Por una Niñez más inteligente’”, expresó.

Puntualizó que hacer esta labor les ha dejado un gran sabor de boca, ya que no sólo contribuyen en la sociedad, sino que se llevan una paga muy grande para ellos, que es un niño feliz por estudiar y superarse en la vida.

